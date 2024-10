No Atlético-MG, meia viaja e pode ser novidade contra o River

Zaracho e Palacios, jogadores do Atlético-MG, embarcando para Buenos Aires (Foto: Divulgação/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 09:30 • Belo Horizonte

O Atlético-MG divulgou, neste domingo (27), a lista dos atletas relacionados para o jogo decisivo contra o River Plate, em Buenos Aires, pela volta da semifinal da Copa Libertadores. A grande novidade é o retorno do meia Matías Zaracho, que volta de lesão e está à disposição do técnico Gabriel Milito.

O Galo vem de uma derrota de 3 a 1 para o Internacional, na Arena MRV, no último sábado (26). O time que entrou a campo foi alternativo em virtude da decisão na Argentina, e agora o técnico alvinegro manda força total para carimbar a vaga para a grande final do torneio continental.

O Atlético divulgou a programação do clube nos próximos dias que antecedem a decisão, e a delegação alvinegra já embarcou para Buenos Aires na noite deste domingo (27), com treino marcado para esta segunda-feira, às 16h30.

Relembre a lesão de Zaracho

O meia do Galo passou por um procedimento cirúrgico no dia 20 de agosto para corrirgir uma hérnia do esporte na região inguinal.

Zaracho reclamava de dores na região púbica e o clube iniciou o tratamento conservador no departamento médico, contudo, com retorno as atividades, o atleta continuou a sentir o desconforto e o procedimento cirúrgico foi o mais indicado.

Matías Zaracho, do Atlético-MG, volta aos treinos após se recuperar de lesão (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Quem ainda está no DM?

Bernard vem realizando corridas em volta do campo para tratar uma lesão no joelho. O meia deixou a partida contra o Fluminense - pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, em 25 de setembro - com dores no local, e após exames, foi diagnosticada uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito.

A expectativa do atleta é retornar aos gramados nesta reta final da temporada.

O atacante Cadu passou por cirurgia no último dia 24 para tratar uma ruptura no ligamento cruzado anterior e nos meniscos lateral e medial do joelho direito. O Cria do Galo sofreu a lesão durante o treinamento para o jogo entre Atlético x Vitória, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia quatro de outubro.