Atlético defende maior invencibilidade contra argentinos entre times do G-12

28/10/2024 - Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG tem um trunfo em busca de sua segunda final de Libertadores. O clube mineiro é o time da Série A do Brasileirão que carrega a maior invencibilidade momentânea contra argentinos na competição. De lá para cá foram 14 confrontos, com nove vitórias atleticanas e cinco empates, com 76% de aproveitamento.

A última vez em que o Atlético foi derrotado por um clube argentino na Libertadores foi em 2013, no jogo de ida da semifinal, quando perdeu de 2 a 0 para o Newell's Old Boys, na Argentina. No jogo de volta, o Galo reverteu o placar e avançou para a decisão nos pênaltis.

O Atlético-MG abriu uma ampla vantagem de 3 a 0 contra o River Plate no jogo de ida da semifinal da Libertadores, com dois gols de Deyverson e um de Paulinho. Além de jogar pelo empate, o time mineiro pode perder o jogo na Argentina por até dois gols de diferença para chegar à decisão. Se os argentinos repetirem o placar de 3 a 0, a decisão vai para os pênaltis.

Invencibilidade do Galo x argentinos na Libertadores

Atlético-MG 2 x 0 Newell’s - jogo de volta semifinal 2013 - Galo venceu nos pênaltis por 3 a 2

Racing 0 x 0 Atlético-MG - jogo de ida das oitavas de final de 2016

Atlético-MG 2 x 1 Racing - jogo de volta das oitavas de final de 2016

Godoy Cruz 1 x 1 Atlético-MG - fase de grupos 2017

Atlético-MG 4 x 1 Godoy Cruz - fase de grupos 2017

Boca Juniors 0 x 0 Atlético-MG - jogo de ida oitavas de final 2021

Atlético-MG 0 x 0 Boca Juniors - jogo de volta das oitavas de final 2021 - Galo venceu nos pênaltis por 3 a 1

River Plate 0 x 1 Atlético-MG - jogo de ida das quartas de final de 2021

Atlético-MG 3 x 0 River Plate - jogo de volta das quartas de final de 2021

Atlético-MG 2 x 1 Rosário Central - fase de grupos de 2024

Rosário Central 0 x 1 Atlético-MG - fase de grupos de 2024

San Lorenzo 1 x 1 Atlético-MG - jogo de ida das oitavas de final de 2024

Atlético-MG 1 x 0 San Lorenzo - jogo de volta das oitavas de final de 2024

Atlético-MG 3 x 0 River Plate - jogo de ida das semifinais de 2024

