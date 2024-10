Atlético-MG anuncia venda de ingressos para final no Maracanã

Torcida do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 09:45 • Rio de Janeiro

Tem início nesta segunda-feira (28), a venda de ingressos para a jogo de ida da grande final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo, no Maracanã. A partida no Rio de Janeiro será no dia três de novembro, às 16h, e o clube mineiro detalhou a compra para os torcedores.

A venda será realizada por meio do site ingressos.galonaveia.com.br, com necessidade de retirada do ingresso na bilheteria da Arena MRV, entre os dias 31 de outubro e primeiro de novembro, das 11h às 18h.

O Galo informa que o comprovante da compra online não serve como acesso ao Maracanã, e que a torcida alvinegra ficará no Setor Sul B do estádio.

▶️Copa do Brasil: Atlético-MG decide final contra o Flamengo em casa

Atlético-MG x Flamengo, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro 2024 (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

▶️ Internacional derrota Atlético-MG na Arena MRV e aumenta série invicta

Até às 18h desta segunda-feira, serão vendidos até dois ingressos por CPF; a partir deste horário, será liberada a venda de mais cinco ingressos adicionais.

A grande final do torneio será no dia 10 de novembro, no mesmo horário, na Arena MRV.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Venda de ingressos – Flamengo x Atlético

Início: 28/10 (segunda-feira)

28/10 (segunda-feira) Preço único: R$ 400,00 (inteira) – R$200,00 (meia)

R$ 400,00 (inteira) – R$200,00 (meia) Venda online: ingressos.galonaveia.com.br

ingressos.galonaveia.com.br Retirada dos ingressos: 31/10 e 01/11 – 11h às 18h (Bilheteria da Arena MRV)

Datas e horários de início da venda para cada categoria

28/10 – 13h: Forte e Vingador / Preto / Internacional

– 13h: Forte e Vingador / Preto / Internacional 28/10 – 15h: Prata

– 15h: Prata 28/10 – 16h: Branco / Clubes

– 16h: Branco / Clubes 28/10 – 17h: GNV da Massa

– 17h: GNV da Massa 28/10 – 18h: Público Geral

Semana de decisões

Após a derrota para o Internacional por 3 a 1, no último sábado (26), a delegação do Galo viajou para Buenos Aires no dia seguinte, onde inicia a preparação para o jogo de volta da Copa Libertadores, contra o River Plate, no Monumental de Nuñez.

O alvinegro enfrenta o time argentino nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília).

Além de jogar pelo empate, o Atlético pode perder por até dois gols de diferença para chegar à decisão do torneio. O River precisa vencer por quatro ou mais gols de vantagem no placar para se classificar. Se vencer por três de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis.