Milito é indicado a prêmio de melhor técnico do mundo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 15:43 • Belo Horizonte

Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG, foi indicado nesta segunda-feira (28) ao prêmio de melhor treinador do mundo na atual temporada pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). A lista, que reúne 20 indicados, também conta com outro técnico de um clube brasileiro.

Além de Milito, o português Artur Jorge, do Botafogo, também concorre a premiação. Confira, no fim da matéria, a lista completa dos profissionais indicados.

O último vencedor do prêmio é Pep Guardiola, treinador do Manchester City.

Quem está na disputa com o técnico alvinegro é justamente Marcelo Gallardo, comandante do River Plate e adversário do Galo nesta terça-feira (29), pelo jogo de volta da Conmebol Libertadores, em Buenos Aires.

Chegada de Milito

O Galo anunciou a chegada do técnico no dia 23 de março, após a demissão de Luiz Felipe Scolari pouco antes da final do Campeonato Mineiro.

Gabriel Milito a beira do gramado em Vasco x Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético)

O argentino de 43 anos tem contrato válido com o clube mineiro até o fim de 2025, e assumiu o Galo com a missão figurar o time entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, e levar o Atlético para o mata-mata da Copa do Brasil e Libertadores.

Além de vencer o Estadual em cima do Cruzeiro, o alvinegro abriu vantagem no torneio continental no primeiro jogo por 3 a 0 diante do River e decide a vaga para a grande final do torneio na Argentina. Na Copa do Brasil, Galo e Flamengo duelam em busca da grande taça da competição.

Lista dos indicados para melhor técnico de 2024 pela IFFHS