Cena de Deyverson em Atlético-MG x River Plate diverte internautas: ‘Showman’

Deyverson marcou para o Atlético-MG contra o River Plate (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 22:46 • Belo Horizonte (MG)

Autor do gol do Atlético-MG no primeiro tempo contra o River Plate, o atacante Deyverson viralizou nas redes sociais por outro lance na Arena MRV. O jogador fingiu que iria cobrar uma falta rápida no meio-campo e resolveu se alongar, enganando Nacho Fernández.

A situação ocorreu aos 42 minutos, quando Deyverson já havia aberto o placar no jogo de ida da semifinal da Libertadores. O atacante balançou as redes aos 22', em lance no qual o camisa 9 aproveitou bola mal afastada, driblou o goleiro Armani e empurrou para o gol.

Veja os comentários nas redes sociais: