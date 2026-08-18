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Com pouco tempo em campo, Castaño já mostrou credenciais no Atlético

Volante estreou diante do Grêmio e demonstrou qualidade e personalidade

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
18/08/2026 06:00
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Castaño em Atlético x Grêmio (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Castaño em Atlético x Grêmio (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Kevin Castaño fez sua estreia com a camisa do Atlético na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, neste domingo (16), na Arena MRV. Mesmo com apenas cerca de 30 minutos em campo, o volante apresentou características que podem ser importantes para a equipe na sequência da temporada.
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Kevin Castaño fez sua estreia com a camisa do Atlético na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, neste domingo (16), na Arena MRV. Mesmo com apenas cerca de 30 minutos em campo, o volante apresentou características que podem ser importantes para a equipe na sequência da temporada.

Castaño entrou aos 15 minutos do segundo tempo, ao lado de Maycon, e atuou como primeiro homem de meio-campo. Desde os primeiros minutos, o colombiano mostrou estar próximo das jogadas, oferecendo opções de passe e buscando espaços para receber.

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Com a bola, Castaño chamou atenção pela postura de cabeça erguida e pela procura constante por passes verticais, tentando dar ritmo à construção atleticana. Quando não encontrava espaço para avançar, o volante demonstrava boa leitura para recuar a jogada e iniciar uma nova construção.

Os números reforçam a boa estreia. Castaño acertou 37 dos 38 passes tentados, com aproveitamento de 97%. No campo de ataque, foram 21 acertos em 22 tentativas, enquanto o jogador teve 100% de aproveitamento nos passes realizados no próprio campo, acertando os 16 que tentou.

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Sem a bola, o colombiano também mostrou disposição. Castaño esteve próximo das jogadas e procurou antecipações e interceptações rápidas. Apesar de a combatividade não ser necessariamente sua principal característica, o volante demonstrou entrega e indicou que pode ser mais agressivo na marcação e nas disputas quando necessário.

Castaño está treinando há cerca de uma semana na Cidade do Galo com o restante do elenco. A estreia indica que o jogador está fisicamente preparado para contribuir em uma sequência importante da temporada.

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O volante chegou ao Atlético por empréstimo do River Plate, da Argentina. O colombiano assinou vínculo válido por uma temporada, até o meio de 2027. O acordo ainda prevê uma cláusula de opção de compra ao fim do período de empréstimo.

Castaño estreia pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Castaño estreia pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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