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Atlético terá mudanças: veja as opções de Domínguez contra o Bragantino

Treinador tem uma lista grande de desfalques para a partida

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
02/10/2026 14:01
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Domínguez com Alexsander e Tomás Perez (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Domínguez com Alexsander e Tomás Perez (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético recebe o Bragantino neste sábado (3), às 18h30, na Arena MRV, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, Eduardo Domínguez será obrigado a fazer mudanças na equipe devido à grande quantidade de desfalques.
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O Atlético recebe o Bragantino neste sábado (3), às 18h30, na Arena MRV, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, Eduardo Domínguez será obrigado a fazer mudanças na equipe devido à grande quantidade de desfalques.

O treinador argentino tem 11 baixas para o confronto. Seis jogadores estão convocados para suas respectivas seleções: Ángelo Preciado, Alan Franco e Alan Minda defendem o Equador; Kevin Castaño está com a Colômbia; enquanto Vitão e Kauã Pascini foram chamados pela Seleção Brasileira Sub-20.

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Outros quatro atletas estão lesionados e seguem em recuperação no departamento médico. São eles: Everson, com fratura no pé esquerdo; Ruan Tressoldi, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda; Gustavo Scarpa, com lesão no músculo posterior da coxa direita; e Victor Hugo, que se recupera de uma pubalgia. Victor Hugo, inclusive, já voltou a treinar em campo e pode ser uma novidade de última hora entre os relacionados para a partida.

Além deles, Thiago Borbas também não está disponível. O atacante pertence ao Bragantino e está emprestado ao Atlético. Por uma questão contratual, ele não pode enfrentar o clube paulista.

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Por outro lado, o Atlético terá o retorno de Reinier para o confronto. O artilheiro do Galo não esteve à disposição no último jogo, contra a Chapecoense, devido a um edema no músculo posterior da coxa direita. O atacante foi liberado pelo departamento médico e está à disposição de Domínguez.

O jovem Hendel Índio pode ser relacionado pela primeira vez em nove meses. O meio-campista, de apenas 18 anos, sofreu lesões nos ligamentos cruzado posterior e colateral medial em março. Após se recuperar, foi liberado pelo departamento médico, mas ainda não apareceu na lista de relacionados da equipe principal.

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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Bragantino

Goleiros: Gabriel Delfim, Robert
Zagueiros: Lyanco, Vitor Hugo, Léo Duarte
Laterais: Natanael, Renan Lodi
Meias: Maycon, Tomás Pérez, Cissé, Igor Gomes, Fred, Bernard, Patrick
Atacantes: Dudu, Mateo Cassierra, Cuello e Reinier
Fora: Éverson, Ruan, Victor Hugo, Gustavo Scarpa, Vitão, Pascini, Alan Franco, Alan Minda, Preciado, Kevin Castaño e Thiago Borbas

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