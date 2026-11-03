Botafogo recebe Atlético-MG desmobilizado para decisão na luta contra o Z-4
Equipes se enfrentam no Nilton Santos pela 34ª rodada do Brasileirão
O Botafogo enfrenta o Atlético-MG na noite desta quarta-feira (4), no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a proximidade da partida decisiva pela Copa do Brasil, o Galo entrará em campo completamente desmobilizado.
O técnico Eduardo Domínguez não viajou com o elenco para o Rio de Janeiro para o duelo. Ele e o preparador físico Martin Frattini ficarão em Belo Horizonte para comandar os treinamentos em Vespasiano. Posteriormente, ao lado de Paulo Bracks, viajarão para a capital fluminense durante a tarde.
➡️ Botafogo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações
Na lista de relacionados, a grande maioria dos titulares sequer aparece. O goleiro Gabriel Delfim é listado, mas há tendência de que Everson possa voltar a jogar uma partida oficial. Vitão, que viajou para Porto Alegre, mas não jogou, está relacionado.
No ataque, Eduardo Domínguez selecionou apenas três jogadores para o duelo, com Cauã Soares, Dudu e Gabriel Veneno.
➡️ Botafogo vive dias de pressão antes de enfrentar o Atlético-MG
Confira os relacionados do Atlético-MG contra o Botafogo
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Robert Alves
Laterais: Preciado, Pascini, Everson
Zagueiros: Léo Duarte, Lemos, Samuel, Vitão, Vitor Hugo
Meias: Alexsander, Cissé, Eric, Scarpa, Gutte, Índio, Tomás Perez, Vinicius
Atacantes: Cauã Soares, Dudu, Gabriel Veneno
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