Botafogo recebe Atlético-MG desmobilizado para decisão na luta contra o Z-4

O Botafogo enfrenta o Atlético-MG na noite desta quarta-feira (4), no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a proximidade da partida decisiva pela Copa do Brasil, o Galo entrará em campo completamente desmobilizado.

O técnico Eduardo Domínguez não viajou com o elenco para o Rio de Janeiro para o duelo. Ele e o preparador físico Martin Frattini ficarão em Belo Horizonte para comandar os treinamentos em Vespasiano. Posteriormente, ao lado de Paulo Bracks, viajarão para a capital fluminense durante a tarde.

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Na lista de relacionados, a grande maioria dos titulares sequer aparece. O goleiro Gabriel Delfim é listado, mas há tendência de que Everson possa voltar a jogar uma partida oficial. Vitão, que viajou para Porto Alegre, mas não jogou, está relacionado.

No ataque, Eduardo Domínguez selecionou apenas três jogadores para o duelo, com Cauã Soares, Dudu e Gabriel Veneno.

Everson em ação durante treinamento antes do duelo entre Atlético-MG e Botafogo (Foto: Pedro Souza/Atlético)

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Confira os relacionados do Atlético-MG contra o Botafogo

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Robert Alves

Laterais: Preciado, Pascini, Everson

Zagueiros: Léo Duarte, Lemos, Samuel, Vitão, Vitor Hugo

Meias: Alexsander, Cissé, Eric, Scarpa, Gutte, Índio, Tomás Perez, Vinicius

Atacantes: Cauã Soares, Dudu, Gabriel Veneno

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