Veja gol em Grêmio x Atlético-MG: Erick Noriega amplia na semifinal

O Grêmio recebe o Atlético-MG neste domingo (1º) em duelo válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, buscando construir vantagem em seus domínios antes do confronto decisivo da próxima semana. As equipes entram em campo logo após o Palmeiras derrotar o Vasco por 1 a 0 no primeiro embate do outro lado da chave.

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O placar em Porto Alegre foi inaugurado pelo Grêmio aos 11 minutos da etapa inicial, com gol de Carlos Vinícius. O atacante aproveitou o passe do goleiro Weverton, explorou a falha no tempo de bola do adversário e, da entrada da grande área, bateu colocado para superar Gabriel Delfim.

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O segundo gol foi marcado por Erick Noriega. Aos dois minutos do segundo tempo, o jogador do Grêmio recebeu cruzamento da direita, feito por João Pedro, e bateu de primeira para ampliar o placar.

Veja os gols da partida:

Grêmio e Atlético se enfrentaram pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como chegam as equipes?

O Tricolor chega embalado por duas vitórias consecutivas no Brasileirão, resultados que tiraram a equipe da zona de rebaixamento. Para o duelo contra o Atlético, Renato não poderá contar com Diego Costa e Pavón, mas terá o possível retorno do zagueiro Kannemann.

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Já o Galo perdeu as três últimas partidas e atravessa um momento de queda na temporada. Para o confronto, Eduardo Domínguez terá o desfalque do zagueiro Vitão e ainda tem dúvidas sobre a possibilidade de utilizar Reinier.