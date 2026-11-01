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Renan Lodi faz crítica ao Grêmio após derrota: 'Desculpa falar'

Lateral do Galo criticou a ligação direta entre Weverton e Carlos Vinícius

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 21:35
Supervisionado porPedro Werneck,
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Renan Lodi, do Atlético Mineiro, em jogada durante partida de futebol; goleiro adversário ao fundo.
Renan Lodi criticou a estratégia do Grêmio após a derrota do Atlético-MG por 2 a 0 na semifinal da Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)

A derrota do Atlético-MG por 2 a 0 para o Grêmio, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, foi acompanhada de críticas à estratégia utilizada pelo adversário. Após a partida na Arena do Grêmio, o lateral Renan Lodi comentou a forma de jogar do Tricolor e destacou a ligação direta entre o goleiro Weverton e o atacante Carlos Vinícius.

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Jogador com camisa branca nº6 do Atlético em campo, cercado por adversários de uniformes azuis; torcida azul ao fundo.
Renan Lodi criticou a estratégia do Grêmio após a derrota do Atlético-MG por 2 a 0 na semifinal da Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)

— Desculpa falar, mas o jogo deles só é Weverton e Carlos Vinícius, Carlos Vinícius e Weverton.

A declaração faz referência a uma das principais armas ofensivas do time comandado por Renato Portaluppi. A reposição longa de Weverton em direção ao centroavante foi justamente o caminho encontrado pelo Grêmio para abrir o placar diante do Galo.

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O primeiro gol saiu aos 11 minutos do primeiro tempo. Após uma cobrança longa do goleiro, Carlos Vinícius recebeu no campo de ataque, conseguiu dominar e avançar antes de finalizar rasteiro para balançar as redes. A jogada colocou o Tricolor em vantagem e evidenciou uma movimentação trabalhada nos treinamentos da equipe.

O próprio Renato Portaluppi confirmou que o lance não foi ocasional. Segundo o treinador, o Grêmio possui alternativas ensaiadas para aproveitar a força e a precisão das reposições de Weverton, buscando acelerar a chegada ao ataque.

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Além de participar diretamente do primeiro gol, o goleiro teve atuação importante para evitar que o Atlético-MG marcasse. Com defesas em momentos decisivos, ajudou a equipe gaúcha a sustentar a vantagem e sair de campo sem sofrer gols.

Weverton, goleiro do Grêmio, em ação durante jogo contra o Atlético Mineiro (Galo).
Weverton foi decisivo na vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG, com assistência para Carlos Vinícius e defesas importantes (Foto: Maxi Franzoi / AGIF / Folhapress)

Com o resultado, o Grêmio largou na frente na disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (7), às 18h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Para avançar à decisão, o Atlético-MG precisará reverter a desvantagem de dois gols diante de sua torcida.

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