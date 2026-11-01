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Inteligência artificial projeta vencedor em Grêmio x Atlético na Copa do Brasil

Equipes se enfrentam na Arena do Grêmio pela ida das semifinais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 07:40
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Atlético Mineiro e Grêmio disputam a bola em partida de futebol, com torcida ao fundo.
Grêmio recebe o Atlético na Arena pela semifinal da Copa do BRasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Grêmio recebe o Atlético neste domingo (1), na Arena do Grêmio, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, e a inteligência artificial projetou a partida. A equipe gaúcha busca construir uma vantagem diante de sua torcida para largar na frente na disputa por uma vaga na grande decisão do torneio nacional.

➡️Futebol entra na reta decisiva: títulos, vagas continentais e rebaixamento

Já o Galo tenta surpreender fora de casa e conquistar um resultado favorável para decidir a classificação no confronto de volta ao lado de seus torcedores.

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Veja a projeção da IA:

No duelo eliminatório na Arena, o Grêmio deve adotar uma postura agressiva desde os primeiros minutos, explorando a força de sua torcida para pressionar a saída de bola adversária e impor um ritmo intenso. O Atlético, por sua vez, apostará em um sistema defensivo sólido e na qualidade técnica do seu meio-campo para cadenciar o jogo e surpreender em escapadas rápidas no ataque. Contudo, o forte desempenho do Tricolor em seus domínios e a eficiência nos momentos decisivos tendem a fazer a diferença, construindo uma vitória do Grêmio por 2 a 1.

Jogadores do Atlético-MG e Grêmio em dividida
Atlético venceu o Grêmio pelo segundo turno do Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético atualiza situação de Vitão após choque de cabeça com Delfim

O Atlético atualizou o boletim médico do zagueiro Vitão na madrugada desta sexta-feira (30). O defensor sofreu um forte choque de cabeça após dividir uma bola com o próprio goleiro, Gabriel Delfim, na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, na Arena MRV.

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➡️CBF define confrontos das semifinais da Copa do Brasil Feminina

Vitão foi surpreendido pela saída do goleiro atleticano e não conseguiu evitar a colisão. O zagueiro caiu no gramado e solicitou atendimento médico. Após os primeiros cuidados, o defensor não teve condições de permanecer em campo, foi substituído por Léo Duarte e precisou deixar a Arena MRV de ambulância.

O jogador foi encaminhado ao Hospital Mater Dei, onde passou por exames médicos. Os profissionais descartaram lesões na coluna cervical, na face e no crânio. No entanto, o diagnóstico apontou uma contusão muscular decorrente do trauma. Vitão dará sequência ao processo de recuperação na Cidade do Galo a partir desta sexta-feira.

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Com o quadro clínico, Vitão passa a ser dúvida para o confronto contra o Grêmio, no próximo domingo (1), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

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