Estratégia do Atlético com QR Code na camisa impulsiona vendas do Manto da Massa em 351%
Ação do Galo levou mais de 30 mil pessoas ao site no dia da partida
Com a saída das casas de apostas das camisas dos clubes brasileiros após a MP 1.394/2026, o espaço mais valorizado dos uniformes passou a representar um novo desafio comercial. O Atlético encontrou uma alternativa para aproveitar essa exposição e transformou a camisa em uma plataforma de divulgação própria.
Na partida contra o Flamengo, na última segunda-feira (26), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o Galo entrou em campo com um QR Code estampado no uniforme. Ao apontar a câmera do celular para o código, o torcedor era direcionado diretamente à página de vendas do Manto da Massa 2026/27, modelo desenvolvido em parceria com a Nike a partir da votação de mais de 30 mil sócios do Galo Na Veia.
A estratégia apresentou resultados expressivos já durante a partida. Entre 20h e 22h, período do jogo, a página recebeu 18 mil acessos, contra 1.500 registrados no mesmo intervalo do dia anterior. O número representa um crescimento de 1.100%, ou seja, 12 vezes mais visitas. Ao longo de todo o dia, mais de 30 mil pessoas diferentes acessaram a página de vendas.
O aumento no tráfego também se refletiu diretamente nas vendas. No intervalo entre 20h e 22h, a comercialização de camisas cresceu 351% em comparação com o dia anterior. Além disso, o período da partida concentrou 25,4% das vendas realizadas ao longo do dia, enquanto na véspera esse percentual havia sido de 9%.
Na prática, uma em cada quatro camisas comercializadas pelo clube naquele dia foi vendida durante o jogo. O impacto da iniciativa também ultrapassou os 90 minutos. Com a repercussão nas redes sociais e na imprensa esportiva, o volume de vendas no dia seguinte permaneceu acima da média diária, mesmo sem uma nova campanha de mídia paga.
— O Manto da Massa nasceu da escolha dos nossos sócios e voltou para eles em campo, num formato que ninguém tinha feito no clube. O resultado foi claro: uma em cada quatro camisas do dia foi vendida durante a partida. Isso confirma que inovação e conexão com a torcida andam juntas e que a camisa pode trabalhar pelo clube muito além do patrocínio — afirmou Daniel Cintra, gerente de marketing do Atlético.
Manto da Massa 2026/27
Batizado de "A tradição que permanece", o Manto da Massa 2026/27 apresenta listras horizontais em preto e branco, detalhes dourados e o escudo utilizado pelo Atlético na década de 1950. O conceito visual foi inspirado nas bandeiras carregadas pelos torcedores nas arquibancadas.
A camisa é comercializada exclusivamente pelo site mantodamassa.com.br. Além disso, o clube prevê que a equipe utilize o modelo em uma partida oficial ao longo de 2027.
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