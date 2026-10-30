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Estratégia do Atlético com QR Code na camisa impulsiona vendas do Manto da Massa em 351%

Ação do Galo levou mais de 30 mil pessoas ao site no dia da partida

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
30/10/2026 15:45
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Camisa do Atlético Mineiro branca com QR code central e logos de patrocinadores.
Camisa Atlético qr code (reprodução Atlético)
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Com a saída das casas de apostas das camisas dos clubes brasileiros após a MP 1.394/2026, o espaço mais valorizado dos uniformes passou a representar um novo desafio comercial. O Atlético encontrou uma alternativa para aproveitar essa exposição e transformou a camisa em uma plataforma de divulgação própria.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Com a saída das casas de apostas das camisas dos clubes brasileiros após a MP 1.394/2026, o espaço mais valorizado dos uniformes passou a representar um novo desafio comercial. O Atlético encontrou uma alternativa para aproveitar essa exposição e transformou a camisa em uma plataforma de divulgação própria.

Na partida contra o Flamengo, na última segunda-feira (26), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o Galo entrou em campo com um QR Code estampado no uniforme. Ao apontar a câmera do celular para o código, o torcedor era direcionado diretamente à página de vendas do Manto da Massa 2026/27, modelo desenvolvido em parceria com a Nike a partir da votação de mais de 30 mil sócios do Galo Na Veia.

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A estratégia apresentou resultados expressivos já durante a partida. Entre 20h e 22h, período do jogo, a página recebeu 18 mil acessos, contra 1.500 registrados no mesmo intervalo do dia anterior. O número representa um crescimento de 1.100%, ou seja, 12 vezes mais visitas. Ao longo de todo o dia, mais de 30 mil pessoas diferentes acessaram a página de vendas.

O aumento no tráfego também se refletiu diretamente nas vendas. No intervalo entre 20h e 22h, a comercialização de camisas cresceu 351% em comparação com o dia anterior. Além disso, o período da partida concentrou 25,4% das vendas realizadas ao longo do dia, enquanto na véspera esse percentual havia sido de 9%.

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Na prática, uma em cada quatro camisas comercializadas pelo clube naquele dia foi vendida durante o jogo. O impacto da iniciativa também ultrapassou os 90 minutos. Com a repercussão nas redes sociais e na imprensa esportiva, o volume de vendas no dia seguinte permaneceu acima da média diária, mesmo sem uma nova campanha de mídia paga.

— O Manto da Massa nasceu da escolha dos nossos sócios e voltou para eles em campo, num formato que ninguém tinha feito no clube. O resultado foi claro: uma em cada quatro camisas do dia foi vendida durante a partida. Isso confirma que inovação e conexão com a torcida andam juntas e que a camisa pode trabalhar pelo clube muito além do patrocínio — afirmou Daniel Cintra, gerente de marketing do Atlético.

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Manto da Massa 2026/27

Batizado de "A tradição que permanece", o Manto da Massa 2026/27 apresenta listras horizontais em preto e branco, detalhes dourados e o escudo utilizado pelo Atlético na década de 1950. O conceito visual foi inspirado nas bandeiras carregadas pelos torcedores nas arquibancadas.

A camisa é comercializada exclusivamente pelo site mantodamassa.com.br. Além disso, o clube prevê que a equipe utilize o modelo em uma partida oficial ao longo de 2027.

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camisa vencedora manto da massa (Reprodução Atlético)
camisa vencedora manto da massa (Reprodução Atlético)
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