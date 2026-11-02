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Botafogo pode pagar R$ 1 milhão a rival por escalação de jogador; entenda

Cláusula contratual prevê pagamento ao Galo caso Júnior Santos entre em campo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/11/2026 06:03
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Júnior Santos voltou ao Botafogo após passagem ruim no Atlético-MG (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Júnior Santos voltou ao Botafogo após passagem ruim no Atlético-MG (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Atlético-MG tem direito a receber R$ 1 milhão caso o Botafogo escale o atacante Júnior Santos no confronto entre as equipes, nesta quarta-feira (4), no Estádio Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador pertence ao Galo e está emprestado ao clube carioca até o fim da temporada.

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Júnior Santos foi emprestado pelo Atlético-MG ao Botafogo, e o contrato entre os clubes inclui uma cláusula que obriga o time carioca a pagar tal quantia caso o atacante seja utilizado contra o Galo. No primeiro turno, o Botafogo evitou escalar o jogador no duelo na Arena MRV, que terminou empatado em 1 a 1, para não arcar com essa multa.

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Apesar da fase discreta de Júnior Santos, que marcou apenas dois gols em 27 partidas pelo Botafogo e acumula 19 jogos sem balançar as redes, ele teve papel importante na conquista da Libertadores de 2024 ao marcar o último gol da final pelo clube carioca. O Botafogo, atualmente na 11ª colocação com 39 pontos, busca pontos para se afastar da zona de rebaixamento nas cinco rodadas restantes.

A decisão sobre a escalação do atacante cabe ao Botafogo, que enfrenta um momento delicado na competição nacional. Independentemente do resultado da partida, o Atlético-MG receberá o valor estipulado caso Júnior Santos entre em campo.

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O duelo entre Botafogo e Atlético-MG acontece nesta quarta-feira (4), no Estádio Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a utilização de Júnior Santos pode gerar receita extra ao clube mineiro.

Junior Santos é apresentado no Botafogo
Júnior Santos é apresentado no Botafogo (Foto: Reprodução / Botafogo TV)

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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