Uma publicação do atacante Kaio Jorge, após a vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Atlético, nesta quinta-feira (29), movimentou as redes sociais. Autor do gol decisivo na partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o jogador manteve o clima de provocação e postou um vídeo abraçando o mascote rival acompanhado da frase "o papai está aqui".

➡️Cruzeiro: Kaio Jorge dá 'sugestão' ao Atlético-MG após clássico

Veja o vídeo e alguns comentários:

Kaio Jorge comemora o gol do Cruzeiro sobre o Atlético pelo Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Kaio Jorge fala sobre provocações ao Atlético-MG

Autor do único gol da vitória do Cruzeiro por 1 a 0 contra o Atlético-MG, o atacante Kaio Jorge falou um pouco sobre as provocações ao rival nas redes sociais.

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Em sua página no Instagram, o jogador postou uma foto comemorando o gol com a música "Galinha Pintadinha" e em outro post escreveu a legenda "Bem à vontade por aqui".

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Como foi Atlético-MG x Cruzeiro

O Cruzeiro teve um primeiro tempo de ampla superioridade. A Raposa se impôs em campo, controlou as ações e conseguiu colocar seu jogo em prática. Kaio Jorge abriu o placar logo nos primeiros minutos e, mesmo em vantagem, a equipe celeste não diminuiu o ritmo, mantendo a pressão em busca de ampliar o marcador. Arroyo e o próprio Kaio Jorge tiveram boas oportunidades para marcar novamente. Pelo volume de jogo e pelas chances criadas, o Cruzeiro poderia ter construído uma vantagem ainda maior e até encaminhado a vitória antes do intervalo.

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Na segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado, e o Atlético conseguiu igualar as ações e ter maior participação na posse de bola. O Galo chegou a criar algumas oportunidades, mas encontrou dificuldades para organizar as jogadas ofensivas e transformar as investidas em chances claras de gol. Do outro lado, o Cruzeiro se defendeu bem, conseguiu neutralizar as tentativas atleticanas e manteve a vantagem no placar.

Com o resultado, o Cruzeiro fica na terceira posição com 57 pontos, firme na briga por uma vaga na Libertadores. Enquanto isso, o Atlético-MG ficou na sétima posição com 50 pontos.