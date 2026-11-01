Para aquecer o duelo da semifinal da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético-MG neste domingo (1), o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, projetou a partida. Com base nas cartas, o tarólogo projetou que o Imortal terá uma leve vantagem pela energia de estabilidade, embora reforce que o confronto permanece muito equilibrado energeticamente.

➡️Grêmio x Atlético: números mostram ligeira vantagem para os gaúchos no retrospecto do confronto

Para o time de Renato Gapucho, saiu a carta da Justiça, que indica a necessidade de organização e um posicionamento mais assertivo. Também foi tirada a carta Rei de Copas, representando maturidade e a importância do apoio da torcida para gerar um ânimo extra e criar conexões emocionais no jogo.

continua após a publicidade

Pelo lado do Galo, as cartas foram O Mundo e o Valete de Espadas. Que simbolizam uma preparação sólida e foco total no desafio, além de uma energia de luta, determinação e ousadia, representando um time que virá para desafiar o adversário, apesar de sua juventude.

Com a carta da Estrela (brilho e oportunidades) e a carta Nove de Paus (resistência e sacrifício), o tarólogo aponta um jogo complicado, tenso e com grande possibilidade de empate.

continua após a publicidade

Ao tirar cartas adicionais para um provável vencedor, o Atlético Mineiro apareceu com os Enamorados (escolhas e força dentro do estádio), enquanto o Grêmio mostrou a carta Quatro (estabilidade e celebração). O tarólogo conclui que, caso haja um time vitorioso, o Grêmio teria uma leve vantagem pela energia de estabilidade, embora reforce que o confronto permanece muito equilibrado energeticamente.

Atlético x Grêmio se enfrentam em Porto Alegre pela semifinal da Copa do Brasil (Fotos: Atlético e Grêmio)

Como chegam as equipes?

O Tricolor chega embalado por duas vitórias consecutivas no Brasileirão, resultados que tiraram a equipe da zona de rebaixamento. Para o duelo contra o Atlético, Renato não poderá contar com Diego Costa e Pavón, mas terá o possível retorno do zagueiro Kannemann.

continua após a publicidade

Já o Galo perdeu as três últimas partidas e atravessa um momento de queda na temporada. Para o confronto, Eduardo Domínguez terá o desfalque do zagueiro Vitão e ainda tem dúvidas sobre a possibilidade de utilizar Reinier.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Grêmio x Atlético-MG

GRÊMIO X ATLÉTICO-MG

IDA - SEMIFINAL - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: domingo, 1 de Novembro às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio (Porto Alegre)

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.

🟨 Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Boschilia (PR)

📺 VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)