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Grêmio x Atlético: números mostram ligeira vantagem para os gaúchos no retrospecto do confronto

Equipes disputam a semifinal da Copa do Brasil

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
31/10/2026 10:00
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Alan Franco e Carlos Vinícius Foto: Pedro Souza / Atlético
Alan Franco e Carlos Vinícius Foto: Pedro Souza / Atlético
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Grêmio e Atlético voltam a ficar frente a frente em um confronto decisivo. As equipes se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil de 2026, em busca de uma vaga na grande decisão. No histórico do duelo, o time gaúcho leva uma pequena vantagem sobre o Galo, com mais vitórias e gols marcados.
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Grêmio e Atlético voltam a ficar frente a frente em um confronto decisivo. As equipes se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil de 2026, em busca de uma vaga na grande decisão. No histórico do duelo, o time gaúcho leva uma pequena vantagem sobre o Galo, com mais vitórias e gols marcados.

Os clubes já se enfrentaram 83 vezes em todas as competições. São 34 vitórias do Grêmio, 28 triunfos do Atlético e 21 empates. Ao todo, o Tricolor marcou 109 gols, enquanto o time mineiro balançou as redes em 92 oportunidades.

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A diferença é de seis vitórias a favor dos gaúchos, o que mostra um retrospecto relativamente equilibrado, apesar da vantagem gremista. O histórico também aponta um cenário diferente quando os jogos são disputados em cada estádio.

Equipes dominam em seus mandos

Quando o assunto é jogar na casa do adversário, o Atlético encontra um cenário mais complicado. Em 39 partidas disputadas com mando do Grêmio, o Galo venceu apenas seis vezes, empatou dez e saiu derrotado em 23 oportunidades. O aproveitamento gremista como mandante ajuda a explicar a vantagem no retrospecto geral.

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Já em Belo Horizonte, os números são favoráveis ao Atlético. Em 44 confrontos com mando alvinegro, foram 22 vitórias do Galo, 11 empates e 11 triunfos do Grêmio. Ou seja, o time mineiro venceu metade dos duelos disputados em seus domínios.

Duelo marcante na Copa do Brasil

Além do retrospecto geral, os clubes também carregam uma lembrança importante na história da competição. Em 2016, Atlético e Grêmio decidiram a Copa do Brasil, com o título ficando nas mãos da equipe gaúcha. Naquela ocasião, o Tricolor venceu por 3 a 1 no Mineirão e empatou por 1 a 1 na Arena, garantindo a taça.

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Grêmio x Atlético na Copa do Brasil 2026

Agora, dez anos depois, os rivais voltam a se encontrar no mata-mata nacional. O primeiro jogo da semifinal será neste domingo (1º), às 18h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida de volta está marcada para o sábado (7), às 18h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Atlético Mineiro x Grêmio, 2016: jogador de camisa branca salta enquanto adversário de preto faz carrinho pela bola.Atlético x gremio 2016 (Foto: Bruno Cantini / Atlético)
Atlético x gremio 2016 (Foto: Bruno Cantini / Atlético)

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