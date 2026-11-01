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Possível pênalti em Grêmio x Atlético divide opiniões: 'Claramente'

Lance aconteceu no primeiro tempo do jogo de ida da semifinal

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 19:42
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Jogadores de Grêmio e Atlético-MG em dividida
Grêmio e Atlético-MG se enfrentaram na Arena em Porto Alegre (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Durante o duelo entre Grêmio e Atlético-MG neste domingo (1º), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, um possível pênalti repercutiu nas redes sociais. Ainda na primeira etapa, após cruzamento da equipe gaúcha, a bola bateu no corpo de Lyanco e jogadores gremistas pressionaram a arbitragem pela marcação da infração. Davi Lacerda, árbitro da partida, mandou o jogo seguir.

➡️Veja gol em Grêmio x Atlético-MG pela Copa do Brasil

Veja alguns comentários:

Lyanco (Atlético) em ação contra o Grêmio, no Lyanco x Grêmio.
Lyanco esteve no lance de pedido de pênalti em Grêmio x Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como chegam as equipes?

O Tricolor chega embalado por duas vitórias consecutivas no Brasileirão, resultados que tiraram a equipe da zona de rebaixamento. Para o duelo contra o Atlético, Renato não poderá contar com Diego Costa e Pavón, mas terá o possível retorno do zagueiro Kannemann.

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➡️Classificações eletrizantes fortaleceram o Atlético ao longo da Copa do Brasil

Já o Galo perdeu as três últimas partidas e atravessa um momento de queda na temporada. Para o confronto, Eduardo Domínguez terá o desfalque do zagueiro Vitão e ainda tem dúvidas sobre a possibilidade de utilizar Reinier.

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