Possível pênalti em Grêmio x Atlético divide opiniões: 'Claramente'
Lance aconteceu no primeiro tempo do jogo de ida da semifinal
Durante o duelo entre Grêmio e Atlético-MG neste domingo (1º), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, um possível pênalti repercutiu nas redes sociais. Ainda na primeira etapa, após cruzamento da equipe gaúcha, a bola bateu no corpo de Lyanco e jogadores gremistas pressionaram a arbitragem pela marcação da infração. Davi Lacerda, árbitro da partida, mandou o jogo seguir.
➡️Veja gol em Grêmio x Atlético-MG pela Copa do Brasil
Veja alguns comentários:
Como chegam as equipes?
O Tricolor chega embalado por duas vitórias consecutivas no Brasileirão, resultados que tiraram a equipe da zona de rebaixamento. Para o duelo contra o Atlético, Renato não poderá contar com Diego Costa e Pavón, mas terá o possível retorno do zagueiro Kannemann.
➡️Classificações eletrizantes fortaleceram o Atlético ao longo da Copa do Brasil
Já o Galo perdeu as três últimas partidas e atravessa um momento de queda na temporada. Para o confronto, Eduardo Domínguez terá o desfalque do zagueiro Vitão e ainda tem dúvidas sobre a possibilidade de utilizar Reinier.
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