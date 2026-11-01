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AO VIVO: siga a partida entre Grêmio e Atlético-MG pela Copa do Brasil

Grêmio e Atlético-MG abrem disputa por vaga na decisão da Copa do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 18:00
Atualizado há 0 minutos
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Arena do Grêmio, Porto Alegre, vista geral do duelo Grêmio x Atlético-MG pela Copa do Brasil 2026.
Vista geral do estadio Arena do Gremio para partida entre Gremio e Atletico-MG pelo campeonato Copa do Brasil 2026 (Foto: Maxi Franzoi / AGIF / Folhapress)

O Grêmio recebe o Atlético-MG neste domingo (1º), às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pelo confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil. O confronto abre a disputa por uma vaga na grande decisão nacional com duas equipes que chegam em cenários completamente opostos na temporada pelo futebol brasileiro.

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12'/2ºT - WEVERTON COMO UM GATO!
Bernard encontra Renan Lodi livre na área. O lateral finaliza, mas o goleiro gremista se estica e espalma para escanteio, evitando o gol do Atlético. (CAM)

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05'/2ºT - Jogadores do Grêmio pedem pênalti após disputa envolvendo Carlos Vinícius dentro da área. O VAR revisa o lance, mas não recomenda a marcação, e a partida segue. (GRE)

01'/2ºT - GOOOOOL DO GRÊMIO! Noriega amplia a vantagem tricolor! Enamorado e João Pedro constroem a jogada pela direita, e o lateral cruza rasteiro para o volante chegar batendo de primeira e mandar para o fundo da rede! (GRE)

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01'/2ºT - MUDANÇA NO GRÊMIO!
Caio Paulista entra no lugar de Marlon, que deixa o campo após sentir dores na panturrilha direita. (GRE)

00'/2ºT - BOLA ROLANDO PARA A ETAPA FINAL!
Grêmio e Atlético-MG voltam a campo na Arena, com o Tricolor em vantagem por 1 a 0.

Grêmio e Atlético-MG protagonizaram um início de partida marcado por muita disputa e poucas brechas. Quem conseguiu aproveitar uma das primeiras oportunidades foi o Tricolor: aos 11 minutos, Weverton lançou em direção ao ataque, Carlos Vinícius dominou e finalizou com precisão para colocar os donos da casa em vantagem. O Galo tentou reagir e levou perigo em chegada de Bernard, mas Marlon apareceu para impedir a conclusão. Do outro lado, Gabriel Delfim também evitou que Carlos Vinícius marcasse novamente ao interceptar uma bola levantada na área. Nos minutos finais, os visitantes pressionaram em busca do empate. Cuello e Bernard conseguiram finalizar, mas Balbuena e Weverton, respectivamente, evitaram que a igualdade saísse antes do intervalo.

INTERVALO - Após o apito final da primeira etapa, Marlon recebe atendimento médico no gramado. O lateral gremista relata dores na panturrilha direita. (GRE)

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45'+5'/1ºT - FIM DE PRIMEIRO TEMPO EM PORTO ALEGRE!
O Grêmio vai para o intervalo vencendo o Atlético-MG por 1 a 0, com gol de Carlos Vinícius.

45'/1ºT - O árbitro sinaliza mais cinco minutos de acréscimos na Arena do Grêmio.

43'/1ºT - Bernard recebe pela esquerda, leva para o meio e arrisca de fora da área. Weverton encaixa em dois tempos e fica com a bola. (CAM)

41'/1ºT - Bernard cobra o escanteio fechado, Cuello desvia de cabeça e João Pedro salva em cima da linha. Na sequência, o argentino pega a sobra e finaliza, mas a bola desvia e passa raspando a trave. Mais um escanteio para o Galo! (CAM)

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36'/1ºT - Franco e Cuello fazem a troca de passes pela direita, e a bola chega à área. A defesa gremista afasta, mas Maycon aproveita a sobra e bate rasteiro de fora da área. Weverton cai e defende. (CAM)

20'/1ºT - Noriega manda a bola para a área, Carlos Vinícius tenta chegar, mas Gabriel Delfim sai bem do gol e espalma. O gremista ainda reclama de um possível toque, mas o árbitro manda o jogo seguir. (GRE)

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17/1ºT - Renan Lodi cruza na direção da área, Bernard chega para finalizar, mas Marlon aparece no momento certo e faz o corte, evitando o empate do Atlético. (CAM)

10'/1ºT - GOOOOOL DO GRÊMIO!
Carlos Vinícius aproveita a reposição de Weverton, ganha espaço na entrada da área e bate rasteiro, no cantinho, sem chances para o goleiro atleticano. (GRE)

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06'/1ºT - Cuello aparece livre após lançamento de Lyanco e finaliza de perto, mas Weverton cresce na saída do gol e evita o gol atleticano. O lance, porém, já estava parado por impedimento do argentino. (CAM)

00'/1ºT - BOLA ROLANDO NA ARENA DO GRÊMIO ⚽

Pré-jogo

TIMES EM CAMPO

Os jogadores de Grêmio e Atlético-MG entram no gramado da Arena e se perfilam para a cerimônia antes do início da semifinal da Copa do Brasil.

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Chegada do Grêmio para o jogo contra Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, torcida no viaduto.
Torcedores do Gremio durante chegada da equipe para partida contra o Atletico-MG no estadio Arena do Gremio pela Copa do Brasil (Foto: Liamara Polli / AGIF / Folhapress)

EVERS0N VOLTA A FICAR À DISPOSIÇÃO DO ATLÉTICO-MG 🧤

Dois meses após sua ausência, o goleiro está novamente relacionado e começa a partida desta noite como opção no banco de reservas.

FESTA TRICOLOR NA CHEGADA DO GRÊMIO 🔵⚪🔥

A torcida gremista marcou presença e fez uma grande recepção aos jogadores na chegada à Arena, dando o tom da decisão pela semifinal da Copa do Brasil.

GRÊMIO ESCALADO 🔵⚪

Weverton; João Pedro, Gustavo Martins, Balbuena, Wallace e Marlon; Noriega e Villasanti; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius.

ATLÉTICO-MG ESCALADO!⚫⚪

Gabriel Delfim; Léo Duarte, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon, K. Castaño e Franco; Victor Hugo, Bernard e Cuello.

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