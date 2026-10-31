Após ser convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira, Alisson Santana marcou dois gols nesta sexta-feira (30). O jogador do Shakhtar Donetsk, revelado pelo Atlético-MG, balançou as redes na vitória da equipe ucraniana por 2 a 0 sobre o Obolon-Brovar.

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Após a vitória e atuação decisiva, Alisson disse estar vivendo um sonho na sua carreira como atleta profissional de futebol:

— Quando eu saí de casa tão novo para tentar ser jogador, sonhei com esse momento. Mas não só com esse... eu tinha o sonho de virar jogador e virei. De fazer um gol pelo profissional e ouvir a torcida gritar o meu nome, consegui isso lá no Galo. Tinha o sonho de jogar na Europa e ser reconhecido no meu clube, de um dia disputar um jogo de Champions com aqueles caras que eu jogava no videogame, e hoje eu estou no meio deles, pisando no Stamford Bridge, no San Siro - disse o jogador.

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Veja os gols:

Alisson Santana é cria do Atlético-MG (reprodução Shakthar)

Quem é Alisson Santana, atacante convocado por Ancelotti para a Seleção?

A lista de Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Japão e Singapura, em novembro, trouxe uma novidade para o torcedor brasileiro: Alisson Santana. Aos 21 anos, o atacante do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, recebeu a primeira oportunidade na equipe principal e transformou em realidade um sonho que começou ainda na infância, em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Revelado pelo Atlético-MG, o jogador construiu uma trajetória de superação, deixou o futebol brasileiro em uma negociação milionária e vem acumulando números expressivos no futebol europeu.

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A história de Alisson com a bola, porém, começou bem antes dos holofotes. Durante a infância, as dificuldades financeiras da família chegaram a interferir diretamente na possibilidade de jogar futebol. Sem condições de comprar chuteiras, o garoto precisava esperar algum colega terminar a partida para conseguir um par emprestado e entrar em campo. A vontade de seguir no esporte, entretanto, falou mais alto.

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Sua primeira grande oportunidade apareceu no Nação, de Joinville, em Santa Catarina. O desempenho chamou a atenção de observadores do Atlético-MG, e Alisson foi aprovado em um teste no clube mineiro em 2020. A chegada a Belo Horizonte coincidiu com o período mais crítico da pandemia de Covid-19, que interrompeu atividades e competições e acabou atrasando o desenvolvimento de diversos jovens atletas.

O atacante conseguiu superar os obstáculos e chegou ao profissional do Galo em julho de 2023, aos 17 anos. A estreia aconteceu diante do Corinthians, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o Felipão. No ano seguinte, ganhou mais espaço no elenco e disputou 35 partidas, com três gols e uma assistência. Também entrou para a história do clube ao se tornar o jogador mais jovem a começar como titular uma partida de Libertadores pelo Atlético. O feito aconteceu em abril de 2024, contra o Caracas, na Venezuela.

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A evolução despertou o interesse do mercado europeu. Em março de 2025, o Atlético acertou a transferência de Alisson para o Shakhtar Donetsk por aproximadamente 14 milhões de euros (cerca de R$ 88 milhões na cotação da época), com possibilidade de alcançar 16 milhões de euros mediante metas. A negociação colocou o atacante entre as três maiores vendas da história do clube mineiro, atrás apenas de Bernard e Paulinho.