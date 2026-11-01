Durante o duelo entre Grêmio e Atlético-MG neste domingo (1º), pela semifinal da Copa do Brasil, PC Oliveira analisou um possível pênalti a favor da equipe gaúcha. No segundo tempo do confronto, em lance de ataque do Imortal, Renan Lodi puxou a camisa de Carlos Vinícius na área, que caiu pedindo a infração, mas Davi Lacerda mandou o jogo seguir.

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O especialista em arbitragem concordou com a decisão de campo e afirmou que, em velocidade normal, o contato não teve intensidade suficiente para a marcação da penalidade.

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Davi Lacerda apitou Grêmio x Atlético-MG (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

Como foi a partida entre Grêmio e Atlético Mineiro?

O Atlético-MG começou a partida levando perigo, com Cuello finalizando de perto após lançamento de Lyanco, mas Weverton fez boa defesa. Aos 11 minutos, o Grêmio abriu o placar: após reposição longa do goleiro, Carlos Vinícius dominou, avançou e bateu rasteiro no canto. O Galo tentou reagir e criou oportunidades, principalmente em jogadas de bola parada. Maycon arriscou de fora da área e parou em Weverton, enquanto Cuello desviou de cabeça após escanteio e João Pedro precisou salvar em cima da linha. Bernard ainda exigiu outra defesa do goleiro gremista antes do intervalo. Apesar da pressão atleticana na reta final, o Tricolor foi para o vestiário vencendo por 1 a 0.

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O Grêmio ampliou logo no primeiro minuto da etapa final. Enamorado e João Pedro construíram a jogada pela direita, e o lateral cruzou rasteiro para Noriega chegar batendo de primeira e fazer 2 a 0. Com a vantagem, o Tricolor passou a administrar o resultado, enquanto o Atlético buscava diminuir a diferença. Weverton voltou a aparecer em finalização de Renan Lodi, e o Galo aumentou a pressão nos minutos finais. Bernard e Igor Gomes tentaram levar perigo em cobranças de falta, até que, aos 48, Vitor Hugo cabeceou no travessão. No minuto seguinte, Gustavo Martins recebeu o segundo cartão amarelo por falta em Cuello e foi expulso. Mesmo com um jogador a menos, o Grêmio segurou a vantagem e confirmou a vitória por 2 a 0.