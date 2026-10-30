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Conmebol faz alerta urgente para torcedores sobre finais

Entidade avisa que ingressos fora dos canais homologados não terão validade

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 15:31
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Palmeiras x Fluminense pela volta da semifinal da Libertadores, no Nubak Parque
Conmebol adverte torcedores sobre a venda não autorizada de ingressos para as decisões continentais (Foto: Mauro Horita / Nubank Parque / Staff Images)

A Conmebol emitiu um comunicado oficial de alerta aos torcedores sobre a circulação de pacotes de viagem e ingressos não autorizados para as finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2026, marcadas para Montevidéu (Uruguai) e Barranquilla (Colômbia), respectivamente. Diversas agências de turismo vêm anunciando serviços com entradas embutidas, mas a entidade alertou que desconhece a procedência desses bilhetes e não se responsabilizará por eventuais fraudes.

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, sentado no banco, expressão séria.
Conmebol adverte torcedores sobre a venda não autorizada de ingressos para as decisões continentai (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF / Folhapress)

A Confederação Sul-Americana frisou que apenas a ABSOLUT Sport tem autorização contratual para comercializar pacotes completos de hospitalidade (contendo hotelaria e bilhetes oficiais). No caso de entradas avulsas, as únicas plataformas homologadas são os sites oficiais geridos pela ElevenTickets (libertadores.eleventickets.com e sudamericana.eleventickets.com). Bilhetes obtidos fora desses pontos de venda serão declarados inválidos no acesso aos estádios.

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— As decisões da Libertadores e da Sul-Americana geram enorme procura, e essa alta demanda exige atenção redobrada do público. É essencial checar a procedência e recorrer apenas aos canais credenciados. A ABSOLUT Sport, como parceira da entidade desde 2022, tem o compromisso de garantir uma experiência segura, transparente e legítima — destaca Joaquim Lo Prete, General Manager da agência no Brasil.

A entidade máxima do futebol sul-americano comunicou ainda que adotará medidas jurídicas e operacionais para combater a comercialização clandestina e preservar o direito dos torcedores.

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