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Atlético busca revanche contra o Grêmio na Copa do Brasil

Equipes iniciam disputa da semifinal da competição

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
31/10/2026 14:00
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Atlético Mineiro x Grêmio, 2016, jogadores disputando a bola em campo.
Atlético x Gremio em 2016 (Foto: Bruno Cantini / Atlético)
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Atlético e Grêmio voltam a se encontrar em um de mata-mata da Copa do Brasil. Dez anos depois de disputarem o título da competição em 2016, as equipes ficam novamente frente a frente, desta vez na semifinal do torneio. Para o Galo, o confronto representa a oportunidade de buscar uma revanche contra o time gaúcho, que levou a melhor na decisão e impediu a conquista do bicampeonato alvinegro.
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Atlético e Grêmio voltam a se encontrar em um de mata-mata da Copa do Brasil. Dez anos depois de disputarem o título da competição em 2016, as equipes ficam novamente frente a frente, desta vez na semifinal do torneio. Para o Galo, o confronto representa a oportunidade de buscar uma revanche contra o time gaúcho, que levou a melhor na decisão e impediu a conquista do bicampeonato alvinegro.

Naquela ocasião, o primeiro jogo da final foi disputado em 23 de novembro de 2016, no Mineirão. Mesmo diante da torcida atleticana, o Grêmio venceu por 3 a 1 e construiu uma vantagem importante para a partida de volta.

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O grande destaque da equipe gaúcha foi Pedro Rocha, que marcou duas vezes: aos 29 minutos do primeiro tempo e aos nove da etapa final. O Atlético ainda tentou reagir. Gabriel diminuiu aos 36 minutos do segundo tempo, mas, pouco depois, Everton Cebolinha marcou o terceiro gol gremista e ampliou a vantagem dos visitantes. Com o resultado, o Tricolor poderia até perder por um gol de diferença em Porto Alegre para ficar com a taça.

No jogo de volta, disputado em 7 de dezembro, na Arena do Grêmio, o Atlético precisava vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. A equipe mineira teve dificuldades para furar a defesa adversária e viu o sonho do título ficar ainda mais distante nos minutos finais.

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Aos 43 minutos do segundo tempo, Miller Bolaños colocou o Grêmio em vantagem. Três minutos depois, Cazares marcou um golaço do meio de campo, encobrindo o goleiro Marcelo Grohe, e deixou tudo igual: 1 a 1. O empate confirmou o título gremista, com vitória por 4 a 2 no placar agregado. Assim, o Tricolor conquistou seu quinto troféu da Copa do Brasil, enquanto o Galo adiou o sonho do bicampeonato.

Reencontro e Atlético em busca da revanche

Agora, dez anos depois daquela decisão, Atlético e Grêmio voltam a se cruzar no caminho pelo título. Desta vez, o encontro vale uma vaga na final da Copa do Brasil. O Galo terá a chance de deixar para trás a lembrança amarga de 2016 e buscar a classificação diante de um adversário que já esteve do outro lado em uma das decisões mais marcantes da história recente do clube.

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O primeiro capítulo do confronto será neste domingo (1º), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida de volta está marcada para o sábado da próxima semana (7), às 18h, na Arena MRV.

Grêmio x Atlético-MG 2016 (reprodução)
Grêmio x Atlético-MG 2016 (Bruno Cantini / Atlético)

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