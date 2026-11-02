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Botafogo vive dias de pressão antes de enfrentar o Atlético-MG

Glorioso tem apenas três pontos de vantagem para a zona de rebaixamento

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/11/2026 16:39
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Tite, técnico do Botafogo
Tite, técnico do Botafogo, no jogo contra o Remo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo chega pressionado para o confronto com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (4), no Estádio Nilton Santos. Com apenas três pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, o Glorioso precisa reagir para evitar que a situação se complique na reta final da temporada. Dependendo dos resultados, a equipe pode entrar no Z-4.

Sob o comando de Tite, o time venceu apenas uma das últimas cinco partidas. O único triunfo nesse período foi por 1 a 0 sobre a Chapecoense, lanterna da competição. A sequência negativa aumentou a preocupação com o desempenho da equipe e elevou a pressão antes do próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

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A insatisfação também chegou ao centro de treinamento. No domingo (1º), integrantes de torcidas organizadas do Botafogo foram ao CT Lonier para cobrar jogadores, comissão técnica e dirigentes pelos resultados recentes.

Tite ao lado de membros da organizada do Botafogo
Tite ao lado de membros da organizada do Botafogo (Foto: Reprodução)

➡️ Tiquinho Soares defende Tite após início ruim no comando do Botafogo

Durante a visita, os torcedores conversaram com o técnico Tite e com o diretor de futebol Léo Coelho, na entrada do centro de treinamento. O treinador também posou para uma foto com integrantes de uma das organizadas.

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Diante do cenário, o duelo com o Atlético-MG ganha importância para o Botafogo. Além da necessidade de somar pontos para se afastar da parte inferior da tabela, a equipe busca uma resposta dentro de campo para diminuir a pressão e recuperar a confiança da torcida.

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