Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 07:45 • Belo Horizonte

Passada a emoção da goleada em cima do River Plate, pela Copa Libertadores, o Atlético-MG vira a chave e busca manter a sequência de vitórias em casa, agora pelo Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do alvinegro é neste sábado (26), às 19h, na Arena MRV, contra o Internacional, e dentro dos seus domínios o atleticano não sabe o que é perder há um bom tempo.

Com a vitória diante do River, o Galo chegou a 14 jogos seguidos de invencibilidade no reduto alvinegro, com 10 vitórias e quatro empates. A sequência sem derrotas na Arena teve início no triunfo do Atlético em cima do São Paulo por 2 a 1, pela 16ª rodada do Brasileiro.

De lá pra cá, o time mineiro perdeu uma única vez como mandante, por 1 a 0 contra o Fluminense, mas a partida foi realizada no Mineirão.

O Galo chega até aqui tem 39 jogos disputados na Arena MRV, com 25 vitórias, nove empates e cinco derrotas, com aproveitamento superior a 70%.

Na Libertadores, o time de Gabriel Milito encerrou a campanha como mandante com 100% de aproveitamento, com seis vitórias em seis partidas.

Sequência invicta do Galo em casa:

11/7 – Galo 2×1 São Paulo (Brasileiro) 21/7 – Galo 2×0 Vasco da Gama (Brasileiro) 28/7 – Galo 2×1 Corinthians (Brasileiro) 07/8 – Galo 3×0 CRB (Copa do Brasil) 17/8 – Galo 1×1 Cuiabá (Brasileiro) 20/8 – Galo 1×0 San Lorenzo (Libertadores) 12/9 – Galo 0x0 São Paulo (Copa do Brasil) 22/9 – Galo 3×0 Bragantino (Brasileiro) 25/9 – Galo 2×0 Fluminense (Libertadores) 02/10 – Galo 2×1 Vasco da Gama (Brasileiro) 05/10 - Galo 2x2 Vitória (Brasileiro) 09/10 - Galo 2x1 Grêmio (Brasileiro) 22/10 - Galo 3x0 River Plate (Libertadores)

Foco no Brasileirão

Na 9ª posição com 41 pontos, o Atlético busca não só continuar a vencer em casa, como também subir na tabela do Brasileiro. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Galo tem 6,3% de chances de se classificar para a Libertadores 2025 via Brasileirão. A outra alternativa do time para alcançar tal feito é, claro, erguer a taça do torneio continental na atual temporada.

Para enfrentar o Internacional, neste sábado (26), Milito ainda não pode contar com Zaracho, que vem se recuperando de uma cirurgia de hérnia do esporte e segue em tratamento final da lesão. O meia Bernard, que sofreu uma lesão no joelho direito, também é desfalque e segue na fisioterapia, alternando com corridas em volta do gramado.