Atacante do Atlético-MG passa por cirurgia no joelho

Cadu, atacante do Atlético (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 18:41 • Belo Horizonte

O atacante Cadu, do Atlético-MG, passou por um procedimento cirúrgico nesta quinta-feira (24), em decorrência de uma ruptura no ligamento cruzado anterior e nos meniscos lateral e medial do joelho direito. O clube informa que o atleta receberá alta nesta sexta-feira (25) e irá iniciar o trabalho de recuperação por meio do departamento de fisioterapia do Galo.

A cirurgia foi realizada no Hospital MaterDei, em Belo Horizonte, pelos médicos Dr. Rodrigo Lasmar, Dr. Rodrigo Barreiros e Dr. Lucas Galuppo, profissionais do Atlético.

▶️Copa do Brasil: Victor responde provocação de Braz e faz pedido à CBF

▶️ Atlético-MG confirma pré-temporada nos Estados Unidos

▶️ Copa do Brasil: Atlético-MG decide final contra o Flamengo em casa

Relembre a lesão

O Cria do Galo sofreu a lesão durante o treinamento para o jogo entre Atlético x Vitória, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia quatro de outubro.

Desde então, o atleta de 20 anos permaneceu em recuperação na fisioterapia e desfalcou o elenco. Até aqui, Cadu tem 32 jogos na temporada, com quatro gols e duas assistências.

Como está o DM do Galo?

Matías Zaracho está em fase final do tratamento da lesão, e participou de uma atividade com bola junto ao grupo na tarde desta quinta-feira (24). O jogador vem se recuperando de uma cirurgia de hérnia do esporte e não entra em campo desde o dia 20 de agosto.

Bernard vem se recuperando de lesão no Atlético e segue na fisioterapia (Foto: Daniela Veiga/Atlético)

No treino de hoje, o meia-atacante Bernard fez fisioterapia, correu em volta do gramado e segue em recuperação pela lesão no joelho direito.

Na manhã desta sexta-feira, o Galo tem o último treino antes do próximo compromisso da temporada. O Atlético encontra o Internacional, neste sábado (26), às 19h (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileiro, na Arena MRV.