Herói da vitória do Vasco contra o Cuiabá desabafa sobre eliminação para o Atlético-MG

Hugo Moura desabafou sobre derrota para o Atlético-MG após vencer o Cuiabá (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 21:24 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco venceu Cuiabá, na noite desta quinta-feira (24), em jogo adiado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Com gol de Hugo Moura, que desabafou sobre eliminação para o Atlético-MG, o time voltou a vencer após oito partidas.

➡️ Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

Na saída do gramado, em entrevista, o autor do único gol do jogo agradeceu o apoio da torcida em São Januário e relembrou a revés para o Atlético-MG, no sábado, pela Copa do Brasil.

- O que eles fizeram no sábado, o que eles apoiaram a gente desde a chegada aqui em São Januário. A gente deu o nosso máximo, mas infelizmente o futebol é assim. Eu acho que a gente foi até melhor do que o Atlético-MG. Mas a gente precisava voltar a vencer no brasileiro também, porque a gente sabe que o brasileiro é muito difícil. E claro, a gente está há não sei quantos jogos na parte de cima, a gente tem que manter. Essa vitória, acho que vai pra todos os torcedores, por eles estarem nos apoiando.

Hugo Moura desabafou sobre derrota para o Atlético-MG após vencer o Cuiabá (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi o jogo?

Vasco e Cuiabá fizeram um início de jogo para tirar a paciência do torcedor. Ambas as equipes praticamente não chutaram ao gol e, no final do primeiro tempo, foi possível ouvir vaias e protestos por parte dos vascaínos. Já no segundo tempo, o panorama da partida mudou. Logo aos 7 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou limpa nos pés de Hugo Moura para abrir o placar.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco



O que vem pela frente?

Na próxima rodada, o Vasco encara o Bahia, em São Januário. A bola rola às 21h de segunda-feira (28). Já o Cuiabá recebe o Corinthians, na Arena Pantanal. O jogo será às 19h do mesmo dia.