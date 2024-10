Botafogo x Atlético-MG? Conmebol abre vendas para final da Libertadores

Botafogo e Atlético-MG podem fazer a final da Libertadores 2024 (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 22:01 • Rio de Janeiro (RJ)

A Conmebol divulgou, nesta quinta-feira (24), que estão abertas as vendas de pacotes de viagem para a final da Libertadores. O confronto está marcado para o dia 30 de novembro, no estádio Monumental de Nuñez, casa do River Plate, em Buenos Aires, na Argentina.

Entre os possíveis finalistas estão dois brasileiros: Atlético-MG e Botafogo. Os dois clubes saíram na frente nos duelos de ida da semifinal, contra River Plate e Peñarol, respectivamente. Com a vantagem no agregado, os torcedores já começaram a se movimentar para estarem presentes na grande final. Na Arena MRV, o Galo venceu por 3 a 0, enquanto o Botafogo fez 5 a 0 no Nilton Santos.

Preços dos pacotes podem chegar a R$ 7,8 mil

As vendas iniciais estão sendo feitas pela Absolut Sport, parceira oficial da Conmebol. Os valores variam de acordo com o tipo do ingresso, que correspondem a diferentes setores do estádio. Além disso, a categoria do hotel e local de compra influenciam o valor final. Os preços para quem compra do Brasil podem variar de R$ 4,9 mil a R$ 7,8 mil, sem incluir o voo até a capital argentina.

Maiores informações no site absolutsport.com.br/libertadores.