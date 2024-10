Atlético-MG atropela o River Plate em noite mágica de Deyverson

Hulk festeja com Deyverson o segundo gol do Atlético-MG sobre o River Plate (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Copiar Link

Escrito por Maria Gabriela Meireles • Publicada em 22/10/2024 - 23:45 • Belo Horizonte

Com atuação de sonho em busca da glória eterna, o Atlético-MG atropelou o River Plate, com um show de Deyverson. No confronto de ida das semifinais da Copa Libertadores, nesta terça-feira (22), na Arena MRV, o Galo venceu por 3 a 0, em noite mágica do camisa 9, autor de dois gols e de uma assistência para o terceiro, de Paulinho. O clube mineiro fará as malas para buscar a classificação para a final na Argentina, terça-feira da semana que vem (29), no Monumental de Núñez.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Deyverson, que não pode disputar a Copa do Brasil pelo Atlético, voltou ao time e ganhou a confiança do técnico Gabriel Milito para iniciar como titular. Com Hulk pela direita, Deyverson centralizado e Paulinho aberto pela esquerda, o ataque alvinegro foi o destaque da noite e diminuiu as possibilidades do time argentino.

Com o resultado, o Galo pode perder por até dois gols de diferença o jogo de volta, que ainda estará na final da Copa Libertadores. Para o River Plate, a vitória, no mínimo, por três gols de diferença em casa levaria a decisão da vaga para a disputa de pênaltis. Para se classificar diretamente, o gigante argentino precisa ganhar do Atlético-MG por quatro ou mais gols de vantagem.

Deyverson dribla Armani para marcar o segundo gol dele e do Atlético-MG sobre o River Plate (Fotos: Pedro Souza/Atlético)

Como foi o jogo

A aposta certeira de Gabriel Milito em escalar Deyverson como titular diante do River Plate se mostrou letal já nos quatro minutos iniciais da partida. O atacante marcou, após escanteio cobrado por Scarpa, o desvio de Alonso e a sobra de bola para o centroavante mandou para a rede. Porém, após a checagem do VAR, foi assinalado impedimento de Deyverson.

O jogo seguiu com os times tentando diminuir os espaços, até que, aos 21 minutos, após lançamento de Lyanco, a bola bateu nas costas de Hulk e sobrou, de novo, para Deyverson, que driblou Armani com tranquilidade e abriu o placar na Arena MRV.

O atacante chegou ao quinto gol dele em 13 jogos com a camisa alvinegra, o terceiro consecutivo nesta Libertadores.

O lance de maior perigo dos argentinos foi aos 23, quando Colidio recebeu na entrada da área, cortou para o meio e bateu colocado contra o gol de Everson, mas a bola passou perto da trave. O goleiro do time mineiro foi pouco exigido na primeira etapa.

Após o gol do Galo, o River teve mais posse de bola e o Atlético encontrou dificuldades em manter o controle do jogo, tentando explorar contra-ataques.

Etapa final

No segundo tempo, nem o torcedor alvinegro mais otimista imaginaria o cenário que se desenharia em campo. Nos minutos inicias, Hulk e Scarpa ofereceram perigo ao gol argentino.

Lanzini arriscou de longe aos 20, mas mandou por cima da meta atleticana. O jogo continuou morno, com o Galo sabendo como administrar a vantagem.

Aos 25 da etapa final, o protagonista da noite voltou para o ato final. Arana encontrou livre dentro da área ninguém menos que Deyverson, que bateu cruzado. A bola ainda tocou o poste esquerdo de Armani e entrou. Foi o doblete do camisa 9.

Quatro minutos depois, Deyverson recebeu pela esquerda e tocou para Paulinho. O camisa 10 finalizou para fechar a vitória sobre o gigante River Plate, que já estava nas cordas: 3 a 0.

Paulinho marca o terceiro gol do Galo sobre o River Plate (Fotos: Pedro Souza/Atlético)

Com o gol, Paulinho chegou a sete nesta Libertadores e é o vice-artilheiro do time mineiro na temporada, com 17 tentos.

O River Plate tentou diminuir a desvantagem, mas esbarrou no bloqueio alvinegro. Volta para Buenos Aires com uma montanha para escalar para tentar garantir a classificação para a final da Libertadores diante de seu público, terça-feira que vem.

✅ ATLÉTICO-MG 3 x 0 RIVER PLATE

COPA LIBERTADORES - SEMIFINAL

🗓️ Data e horário: terça-feira, 22 de outubro de 2024, às 21h30m (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

🟨 Arbitragem: Jesús Valenzuela (VEN), auxiliado por Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN).

⚽ Gols: Deyverson 21'/1° T e 25'/2ºT; Paulinho, 29'/2ºT.

🟨 Cartões amarelos: Colidio (River), Bustos (River), Enzo Díaz (River), Meza (River) e Bareiro (River).

⚽ ESCALAÇÕES

Atlético-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Lyanco, Alonso Battaglia, e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Paulinho, Hulk e Deyverson (Otávio).

River Plate (Técnico: Marcelo Gallardo)

Armani; Bustos, Pires, Pezzella, Paulo Díaz; Acuña, Simón (Meza), Nico Fonseca (Villaga) e Nacho Fernández (Lanzini); Borja (Bareiro) e Colidio.

Renda: R$ 5.487.136,67

Público: 44.870 pessoas