Finais da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG podem mudar de data; entenda

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 22:33 • Rio de Janeiro (RJ)

As finais da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético-MG, podem mudar de data. Os times estão com os jogos marcados para os dias 3 e 10 de novembro, mas por conta do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), as decisões podem acontecer em outros dias.

O Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação) solicitou, nesta quinta-feira (24), a mudança no calendário dos jogos. Um ofício seria encaminhado à CBF até o fim do dia.

- Essa coincidência de datas, especialmente nas cidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, pode acarretar dificuldades logísticas para os participantes do exame, como congestionamentos e agitação de torcedores, prejudicando o deslocamento e o ambiente adequado para a realização das provas.

Existe uma preocupação do Consed por conta do conflito de interesses. Secretários temem que estudantes possam deixar de fazer a prova ou façam com pressa para sair mais cedo e acompanhar a partida.

Data da prova do Enem

3 de novembro

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol); 45 questões de ciências humanas; e redação.

10 de novembro

45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.

Horários oficiais (de Brasília):

Portões abrem às: 12h

12h Portões fecham às: 13h

13h Prova começa às: 13h30

13h30 Pode sair, mas sem o caderno de questões: a partir das 15h30

a partir das 15h30 Pode sair da prova com o caderno de questões: a partir das 18h

a partir das 18h Aplicação da prova no 1º dia acaba às: 19h

19h Aplicação da prova no 2º dia acaba às: 18h30

Data das finais da Copa do Brasil

O Flamengo irá sediar a primeira partida da final no Maracanã, no dia 3 de novembro. Já a Arena MRV, casa do Atlético-MG, será palco do confronto decisivo, marcado para o dia 10 de novembro. A classificação para decisão garante uma cota mínima de R$ 31,5 milhões, em caso de vice-campeonato. O campeão leva R$ 73,5 milhões.