Atlético-MG vence, convence e bate recorde de público na Arena MRV

A torcida do Atlético-MG bate recorde de público em Galo x River (Fotos: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 00:22 • Belo Horizonte

Nada menos que 44.870 torcedores assistiram ao atropelo do Atlético-MG diante do River Plate por 3 a 0, na Arena MRV, nesta terça-feira (22). Em noite iluminada de Deyverson - autor de dois gols e uma assistência -, o Galo bateu o recorde de público em casa e também registrou a maior renda bruta do estádio: R$ 5.487.136,67.

A torcida alvinegra recebeu o clube mineiro em casa com uma grande festa, com os corredores da Arena estreando novas pinturas e o estádio ganhando as cores dos sinalizadores.

Dentro de campo, espetáculo condizente com o que se via nas arquibancadas. Deyverson abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Voltou para o segundo tempo encurtando o espaço dos argentinos. O camisa 9 marcou o doblete na etapa final. Paulinho fechou a conta para o Galo: 3 a 0.

Paulinho festeja o terceiro gol do Atlético-MG sobre o River Plate (Fotos: Pedro Souza/Atlético)

O recorde anterior no reduto alvinegro era de 44.048 presentes, na vitória do Atletico por 2 a 1 sobre o Corinthians, em 28 de julho, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde a inauguração da Arena MRV, em 15 de abril de 2023, o Galo disputou 39 jogos, com 25 triunfos, nove empates e cinco derrotas, com aproveitamento acima de 70% dentro dos seus domínios.

Dados de público da Arena MRV desde a abertura:

Público total: 1.354.122 torcedores (39 jogos)

1.354.122 torcedores (39 jogos) Média de público: 34.721 torcedores

34.721 torcedores Público em 2024: 1.055.689 torcedores (30 jogos)

1.055.689 torcedores (30 jogos) Média de público em 2024: 35.189 torcedores

35.189 torcedores Público na Libertadores 2024: 227.099 torcedores (6 jogos)

227.099 torcedores (6 jogos) Média de público na Libertadores 2024: 37.849 torcedores

Top-3 de maiores públicos da Arena MRV:

▶️ 44.870 torcedores

Galo 3×0 River Plate (Libertadores 2024)

▶️ 44.048 torcedores

Galo 2×1 Corinthians (Brasileiro 2024)

▶️ 43.659 torcedores

Galo 2×0 Fluminense (Libertadores 2024)