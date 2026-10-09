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Atlético-MG: Fred será reavaliado após sentir dores na coxa

O camisa 7 deixou o jogo contra o Athletico-PR no priemiro tempo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
09/10/2026 07:15
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Fred contra o Athletico-PR
Fred contra o Athletico-PR (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

O meio-campista Fred assustou os torcedores do Atlético-MG na quinta-feira (8), ao deixar o gramado aos 37 minutos do duelo contra o Athletico-PR com dores na parte posterior da coxa esquerda.

No banco de reservas, o atleta recebeu gelo na região e demonstrou chateação. O camisa 7 pode se tornar uma preocupação para Eduardo Domínguez uma semana antes da primeira partida da semifinal da Sul-Americana.

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O Atlético-MG informou que Fred será reavaliado nesta sexta-feira (9), em Belo Horizonte. Na entrevista coletiva, o técnico 'Barba' falou sobre a situação.

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– A realidade é que estamos bem, o time compete. Somos competitivos até o último momento. Demonstramos muito isso, inclusive hoje. Revelamos a mentalidade do grupo. Sim, Fred sentiu dores, começou a sentir a coxa e preferiu sair – comentou.

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Athletico-PR x Atlético-MG

Em jogo bastante movimentado na Arena da Baixada, o Athletico-PR e o Atlético-MG empataram em 2 a 2, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Furacão foram marcados por Viveros e Vargas, e os do Galo por Bernard e Lyanco.

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Com o resultado, os paranaenses ficaram na quarta posição, com 50 pontos, enquanto os mineiros ocuparam o sétimo lugar, com 44. Na próxima rodada, o Furacão enfrenta a Chapecoense, na segunda-feira (12), às 19h30 (de Brasília), e o Alvinegro recebe o Santos, no domingo (11), às 16h (de Brasília).

Substituindo Everson com qualidade, Gabriel Delfim teve mais uma grande noite. Apesar do Furacão fazer boa partida e levar muito perigo, o goleiro salvou o Galo em diversas ocasiões.

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