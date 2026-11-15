Análise: Atlético-MG segue com mira descalibrada perto de decisão

No empate em 0 a 0 contra o Mirassol no último sábado (14), o Atlético-MG viveu mais uma noite de finalizações descalibradas. A equipe finalizou 16 vezes e acertou apenas uma no gol. Além disso, criou para fazer ao menos um gol, e não fez.

Dos últimos cinco jogos disputados, o Galo marcou menos do que criou em gols esperados. Contra os paulistas, teve xG 1,13 e saiu zerado. Nesse período, teve quase sete gols esperados, mas balançou as redes apenas uma vez.

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No recorte das últimas cinco partidas, o Galo soma 54 finalizações (média de 10,8 por jogo), mas acertou o alvo 14 vezes (média de 2,8). Ou seja, a equipe acertou 25,9% dos chutes.

Na entrevista coletiva, o técnico Eduardo Domínguez ressaltou que a equipe foi competitiva, finalizou, mas não conseguiu aproveitar as chances.

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– Hoje fomos competitivos, tivemos as chances para ganhar. Muitas situações, finalizamos, mas não conseguimos. Hoje foi uma boa partida porque as sensações são diferentes, jogamos bem, merecíamos ganhar. Agora é focar nossas energias na final – comentou.

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Atlético-MG é combativo, e segue em evolução defensiva

O jogo contra o Mirassol encerrou uma sequência de seis jogos seguidos da equipe sofrendo gols. No entanto, nas últimas partidas o time comandado por Eduardo Domínguez já vinha evouindo defensivamente.

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Contra Torque (3,47 xG), Flamengo (2,77 xG) e Cruzeiro (2,61 xG), o Atlético-MG viu os adversários criarem para marcar mais de dois gols e tendo ao menos quatro grandes chances. No entanto, nos últimos quatro jogos, a equipe diminuiu drasticamente essas estatísticas.

Nos últimos quatro compromissos, o único rival que criou para marcar mais de um gol foi o Botafogo (1,68 xG). Grêmio (0,53 e 0,41 xG) e Mirassol (0,70), não conseguiram.

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Atlético falta de pontaria (Foto: Arte Lance!; Pedro Souza/CAM)

Além disso, os adversários da equipe somaram cinco grandes chances, sendo três só do Botafogo. Mesmo assim, o Atlético-MG sofreu, em média, um gol por jogo.

No quesito entrega, no entanto, os alvinegros têm obtido bons resultados. Nos últimos dez jogos, a equipe venceu mais duelos em seis.