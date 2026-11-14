AO VIVO: siga Mirassol x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro
As equipes se enfrentam em jogo adiantado da 35ª rodada
Mirassol e Atlético-MG se enfrentam na noite desta sábado (14), às 18h30 (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é importante na disputa pela Libertadores e contra o rebaixamento.
Atualmente, o Galo está na sétima posição com 50 pontos, quatro a menos que o Athletico-PR, que está na quinta posição, primeira que dá vaga para a Libertadores.
Enquanto isso, o Mirassol está na 14º colocação, com 40 pontos, três a menos que o Corinthians, primeira equipe na zona de rebaixamento.
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PRÉ-JOGO
Escalação do Atlético-MG: Everson; Natanael, Léo Duarte, Ruan, Renan Lodi; Castaño, Igor Gomes, Fred; Bernard, Cuello, Cassierra
Escalação do Mirassol: Walter; Formiga, João Victor, Lucas Oliveira, Reinaldo; Neto Moura, Denilson, Shaylon; Carlos Eduardo, Alesson e Bruno Santos.
Atlético-MG não vence há seis partidas e chega pressionada após eliminação na semifinal da Copa do Brasil
Mirassol tenta aproveitar o fator casa para conquistar pontos importantes na luta contra o rebaixamento
Vitão, Pascini e Preciado não estão disponíveis no Atlético, representando suas seleções
Ficha técnica
Mirassol x Atlético-MG
- 🏆 Competição: Campeonato Brasileiro – 35ª rodada (jogo antecipado)
- 📆 Data e horário: sábado (14), às 18h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Maião, Mirassol (SP)
- 📺 Onde assistir: Prime Video
Arbitragem
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
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