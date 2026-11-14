AO VIVO: siga Mirassol x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro

Mirassol e Atlético-MG se enfrentam na noite desta sábado (14), às 18h30 (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é importante na disputa pela Libertadores e contra o rebaixamento.

Atualmente, o Galo está na sétima posição com 50 pontos, quatro a menos que o Athletico-PR, que está na quinta posição, primeira que dá vaga para a Libertadores.

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Enquanto isso, o Mirassol está na 14º colocação, com 40 pontos, três a menos que o Corinthians, primeira equipe na zona de rebaixamento.

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PRÉ-JOGO

Escalação do Atlético-MG: Everson; Natanael, Léo Duarte, Ruan, Renan Lodi; Castaño, Igor Gomes, Fred; Bernard, Cuello, Cassierra

escalação Atlético contra o MIrassol (Foto: Divulgação CAM)

Escalação do Mirassol: Walter; Formiga, João Victor, Lucas Oliveira, Reinaldo; Neto Moura, Denilson, Shaylon; Carlos Eduardo, Alesson e Bruno Santos.

Escalação Mirassol (Foto: Divulgação Mirassol)

Atlético-MG não vence há seis partidas e chega pressionada após eliminação na semifinal da Copa do Brasil

Mirassol tenta aproveitar o fator casa para conquistar pontos importantes na luta contra o rebaixamento

Vitão, Pascini e Preciado não estão disponíveis no Atlético, representando suas seleções

Ficha técnica

Mirassol x Atlético-MG

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro – 35ª rodada (jogo antecipado) 📆 Data e horário: sábado (14), às 18h30 (de Brasília) 📍 Local: Maião, Mirassol (SP) 📺 Onde assistir: Prime Video

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)