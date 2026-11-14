Logo do Lance! branca com exclamação amarela

AO VIVO: siga Mirassol x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro

As equipes se enfrentam em jogo adiantado da 35ª rodada

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
14/11/2026 17:48
Favorite o Lance! no Google
Atlético x Mirassol em estádio com arquibancadas amarelas e gramado verde sob céu claro.
Atlético x Mirassol (Foto: Divulgação CAM)

Mirassol e Atlético-MG se enfrentam na noite desta sábado (14), às 18h30 (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é importante na disputa pela Libertadores e contra o rebaixamento.

Atualmente, o Galo está na sétima posição com 50 pontos, quatro a menos que o Athletico-PR, que está na quinta posição, primeira que dá vaga para a Libertadores.

continua após a publicidade

Enquanto isso, o Mirassol está na 14º colocação, com 40 pontos, três a menos que o Corinthians, primeira equipe na zona de rebaixamento.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Siga Mirassol x Atlético-MG em tempo real

PRÉ-JOGO

Escalação do Atlético-MG: Everson; Natanael, Léo Duarte, Ruan, Renan Lodi; Castaño, Igor Gomes, Fred; Bernard, Cuello, Cassierra

escalação Atlético contra o MIrasso
escalação Atlético contra o MIrassol (Foto: Divulgação CAM)

Escalação do Mirassol: Walter; Formiga, João Victor, Lucas Oliveira, Reinaldo; Neto Moura, Denilson, Shaylon; Carlos Eduardo, Alesson e Bruno Santos.

Jogador do Mirassol escalaçao mirassolem uniforme amarelo; escalação inicial XI contra Atlético-MG, transmissão Amazon Prime.
Escalação Mirassol (Foto: Divulgação Mirassol)

Atlético-MG não vence há seis partidas e chega pressionada após eliminação na semifinal da Copa do Brasil

Mirassol tenta aproveitar o fator casa para conquistar pontos importantes na luta contra o rebaixamento

Vitão, Pascini e Preciado não estão disponíveis no Atlético, representando suas seleções

Ficha técnica

Mirassol x Atlético-MG

  1. 🏆 Competição: Campeonato Brasileiro – 35ª rodada (jogo antecipado)
  2. 📆 Data e horário: sábado (14), às 18h30 (de Brasília)
  3. 📍 Local: Maião, Mirassol (SP)
  4. 📺 Onde assistir: Prime Video

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Fortaleza celebram gol de Maílton sobre o Vila Nova, pela Série B

Futebol Nacional

Veja os gols da última rodada da Série B: Fortaleza abre contra o Vila Nova na volta de Vojvoda

Há 40 minutos
Taça Série B do Brasileirão, troféu prateado com bola no centro, refletindo ao fundo.

Futebol Nacional

Série B: Ceará, Fortaleza e Sport vencendo; siga ao vivo os resultados

Há 1 hora
Homem com barba, camiseta amarela e lenço amarelo com inscrição VASCO, em ambiente de evento com pessoas ao fundo.

Vasco

Pedrinho explica cobrança à CBF após Vasco x Palmeiras e defende mudanças na formação de árbitros

Há 2 horas
Nova camisa do São Paulo em homenagem ao Tricampeonato Mundial

São Paulo

São Paulo define data para eleição de 100 novos conselheiros; veja detalhes

Há 2 horas
Flamengo e Internacional decidem a Copa do Brasil Feminina no Luso Brasileiro, com jogadoras em campo.

Onde Assistir

Internacional x Flamengo: onde assistir à final da Copa do Brasil Feminina

Há 4 horas
Taça Série B do Brasileirão, troféu prateado com bola no centro, refletindo ao fundo.

Futebol Nacional

Série B: veja o que está em jogo na última rodada e quem pode subir

Há 4 horas