Atlético-MG divulga relacionados para final da Sul-Americana
O Galo enfrenta o Boca Juniors no sábado
O Atlético-MG divulgou, nesta quarta-feira (18), os jogadores que estão relacionados para a decisão da Sul-Americana. Apesar das dúvidas para a partida, o Galo terá força máxima na viagem.
No grupo dos jogadores que viajam para Barranquilla estão jogadores que se recuperação de lesões, como o volante Maycon, o meia-atacante Reinier e o atacante Alan Minda, que dificilmente terão condições de jogo.
Além deles, alguns atletas da base também foram relacionados por Eduardo Domínguez, como o goleiro Pedro Cobra e os defensores Lemos e Samuel. Suspenso, Alan Franco também viaja para Barranquilla para ficar com o grupo durante.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
A delegação do Atlético-MG embarca para a Colômbia às 14h (de Brasília), desta quarta-feira.
Confira os jogadores relacionados pelo Atlético-MG para a final da Sul-Americna
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra e Robert
Laterais: Preciado, Pascini, Natanael e Renan Lodi
Zagueiros: Léo Duarte, Lyanco, Lemos, Ruan Tressoldi, Samuel, Vitão, Vitor Hugo
Meio-campistas: Alexsander, Bernard, Cissé, Franco, Fred, Scarpa, Gutte, Igor Gomes, Índio, Kevin Castaño, Maycon, Reinier, Tomás Perez, Victor Hugo
Atacantes: Cassierra, Cauã Soares, Cuello, Dudu, Minda e Thiago Borbas
Relacionados do Boca Juniors
Na mesma linha, o Boca Juniors também relacionou praticamente todos seus jogadores para a viagem à Barranquilla. Foram relacionados 33 jogadores, mas apenas 23 deles podem jogar no sábado. A delegação argentina também viaja nesta quarta-feira.
Mais LANCE!
Ex-Atlético, Alisson celebra experiência na Seleção Brasileira: 'Diferente de tudo'
Jogador do Shakhtar atuou nos dois amistosos do Brasil
Atlético-MG x Corinthians: informações sobre venda de ingressos
As vendas serão aberas nesta segunda-feira (16)
Análise: Atlético-MG segue com mira descalibrada perto de decisão
Equipe enfrenta o Boca Juniors pela final da Sul-Americana
Boca favorito? Técnico do Atlético-MG prega confiança para a Sul-Americana
Comandante destacou diferenças do futebol brasileiro e argentino
Atlético-MG: Domínguez responde sobre usar titulares e projeta recuperação de lesionados
Com titulares, o Galo empatou em 0 a 0 com o Mirassol
Domínguez exalta feito do Atlético-MG: 'Só Palmeiras e Flamengo fazem isso'
Técnico destacou confiança para a final da Sul-Americana
Torcedores apontam culpado por empate do Atlético contra Mirassol
Confronto aconteceu no Maião, casa do Mirassol
Natanael critica arbitragem de Mirassol x Atlético-MG e prega confiança para final da Sul-Americana
O lateral foi titular no duelo contra os paulistas
Polêmica em Mirassol x Atlético irrita torcedores: 'Absurdo'
Confronto aconteceu no Maião
Mirassol e Atlético-MG empatam em 0 a 0 pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam em jogo adiantado da 35ª rodada
Inteligência artificial projeta resultado de Mirassol e Atlético-MG
Equipes se enfrentam neste sábado (14), às 18h30 (de Brasília), no estádio Maião
Zagueiro Vitão, do Atlético-MG, entra no radar de gigantes da Espanha
Jogador de 18 anos do Galo também atraiu interesse de clubes da Inglaterra
Conmebol define arbitragem para final entre Atlético-MG e Boca Juniors; confira
Andrés Matonte, do Uruguai, será o responsável por comandar a decisão da Sul-Americana
Ex-presidente diz que Ronaldinho Gaúcho foi oferecido ao Cruzeiro antes de fechar com o Atlético-MG
O atacante marcou seu nome na história do Alvinegro
Daronco apita? Veja os árbitros da 35° rodada do Brasileirão
CBF detalhou equipes completas de todas as partidas após a Data Fifa
Equador é convocado com jogadores de Flamengo, Cruzeiro, Atlético-MG e Inter
Atletas podem desfalcar suas equipes na retomada do Brasileirão após a Data Fifa
Atlético-MG: Fred abre o jogo sobre recuperação de lesão
Atleta teve uma lesão na posterior da coxa esquerda
Atlético-MG: Domínguez explica Fred no banco e revela lesão aberta
O camisa 7 voltou a jogar depois de se lesionar conra o Athletico
Análise: Atlético-MG cai na Copa do Brasil por ineficiência ofensiva e defensiva
Equipe teve números de vitórias fáceis, mas foi eliminada