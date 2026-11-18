O Atlético-MG divulgou, nesta quarta-feira (18), os jogadores que estão relacionados para a decisão da Sul-Americana. Apesar das dúvidas para a partida, o Galo terá força máxima na viagem.

No grupo dos jogadores que viajam para Barranquilla estão jogadores que se recuperação de lesões, como o volante Maycon, o meia-atacante Reinier e o atacante Alan Minda, que dificilmente terão condições de jogo.

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Além deles, alguns atletas da base também foram relacionados por Eduardo Domínguez, como o goleiro Pedro Cobra e os defensores Lemos e Samuel. Suspenso, Alan Franco também viaja para Barranquilla para ficar com o grupo durante.

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A delegação do Atlético-MG embarca para a Colômbia às 14h (de Brasília), desta quarta-feira.

Confira os jogadores relacionados pelo Atlético-MG para a final da Sul-Americna

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra e Robert

Laterais: Preciado, Pascini, Natanael e Renan Lodi

Zagueiros: Léo Duarte, Lyanco, Lemos, Ruan Tressoldi, Samuel, Vitão, Vitor Hugo

Meio-campistas: Alexsander, Bernard, Cissé, Franco, Fred, Scarpa, Gutte, Igor Gomes, Índio, Kevin Castaño, Maycon, Reinier, Tomás Perez, Victor Hugo

Atacantes: Cassierra, Cauã Soares, Cuello, Dudu, Minda e Thiago Borbas

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Relacionados do Boca Juniors

Na mesma linha, o Boca Juniors também relacionou praticamente todos seus jogadores para a viagem à Barranquilla. Foram relacionados 33 jogadores, mas apenas 23 deles podem jogar no sábado. A delegação argentina também viaja nesta quarta-feira.