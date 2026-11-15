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Boca favorito? Técnico do Atlético-MG prega confiança para a Sul-Americana

Comandante destacou diferenças do futebol brasileiro e argentino

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
15/11/2026 07:58
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Domínguez contra o Mirassol
Domínguez contra o Mirassol (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Enquanto o Atlético-MG empatava em 0 a 0 com o Mirassol fora de casa, o Boca Juniors vencia o Banfield pela semifinal da Copa da Argentina. Depois do empate alvinegro, o técnico Eduardo Domínguez afirmou que é normal que a equipe argentina seja considerada favorita por sua história, mas destacou a força do Galo.

– É normal que Boca seja apontado como favorito, é um dos maiores do país, do continente. Ganharam muitas Libertadores, tem três taças do Mundial. Quem tem isso no continente? É normal, é muito forte economicamente, tem grandes jogadores, um grande treinador. Mas temos que focar no que podemos fazer. Nossos jogadores, experientes, nossa qualidade, o grupo que temos. Vamos chegar bem, não importam os confrontos do passado, é diferente, tudo muda, não é o mesmo treinador, os mesmos jogadores. Sempre que enfrentei eles, foi com uma instituição menor. Mas fomos fortes, vamos trabalhar a cabeça e acreditar no que podemos fazer, acreditar que podemos ganhar. São 90 minutos, 11 contra 11, vamos fazer nosso melhor para vencer – comentou o técnico.

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Em outro momento da coletiva, o técnico Eduardo Domínguez rebateu uma pergunta sobre o Boca Juniors estar mais confiante e destacou diferenças do futebol brasileiro e argentino.

– Não sei. Você pensa isso pelo resultado? (Boca estar em um momento mais confiante que o Atlético). Só pelo resultado? A competição na Argentina é muito diferente daqui. Menos partidas, menos viagens. Aqui no Brasil já falei sobre isso. Disse para os jogadores hoje, algo bom estamos fazendo. É uma final importante para o grupo, para os jogadores. Não é uma revanche, é outra oportunidade de escrever o nome na história do clube – disse.

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– É uma final, é diferente de tudo. Por mais que vençam o Campeonato Argentino, estejam na final da Copa da Argentina. Lá é um jogo só, aqui tivemos uma sequência de oito semanas. Viajamos quase mais de 20 mil km. Temos 66 jogos no ano. Eles têm 50, 53, uma diferença grande. Temos uma semana para nos preparar. Vamos estar fortes porque é uma final. O time tem jogada finais todos os anos, tem que respeitar isso. Não é fácil. Só Palmeiras e Flamengo fazem isso. Os outros não estão fazendo o que faz o Atlético. Se há que respeitar, tem que desfrutar. Para vencer, temos que ser fortes como grupo, não importante como chega cada um. Mas sei que vamos chegar fortes – complementou Eduardo Domínguez projetando Atlético x Boca.

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Mirassol x Atlético-MG

Mirassol e Atlético-MG empataram em 0 a 0 noite desta sábado (14), em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Galo fica na sétima posição com 51 pontos, três a menos que o Athletico-PR, que está na quinta posição, primeira que dá vaga para a Libertadores.

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Enquanto isso, o Mirassol está na 14º colocação, com 41 pontos, quatro a mais que o Corinthians, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Mirassol e Atlético-MG fizeram uma etapa inicial movimentada, com oportunidades para os dois lados. Everson apareceu bem em finalização de Reinaldo, enquanto Fred e Bernard tentaram responder pelo Galo, mas sem sucesso. As equipes também tiveram dificuldades para transformar as chegadas em chances claras, e o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

Mirassol x Atlético MG: jogadores em campo, árbitro de uniforme rosa durante a partida.
Mirassol x Atlético MG: jogadores em campo, árbitro de uniforme rosa durante a partida (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Mirassol começou pressionando e levou perigo em finalizações de Carlos Eduardo e Alesson. O Atlético respondeu com tentativas de Cuello, Alexsander e Dudu, mas encontrou dificuldades para superar a defesa adversária. As duas equipes promoveram alterações ao longo da etapa, em busca de mais ofensividade, mas o jogo seguiu equilibrado e sem grandes oportunidades de gol.

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