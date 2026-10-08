Lyanco vai do inferno ao céu, e Atlético-MG empata com o Athletico-PR
As equipes se enfrentaram pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro
Em jogo muito movimentado na Arena da Baixada, o Athletico-PR empatou com o Atlético-MG por 2 a 2, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Furacão foram marcados por Viveros e Vargas, e os do Galo por Bernard e Lyanco.
Com o resultado, os paranaenses ficou na quarta posição, com 50 pontos somados, enquanto os mineiros ficaram no sétimo lugar, com 44. Na próxima rodada, o Furacão enfrenta a Chapecoense, na segunda-feira (12), às 19h30 (de Brasília), enquanto o Alvinegro recebe o Santos, no domingo (11), às 16h (de Brasília).
Athletico sai na frente, mas Bernard empata para o Atlético-MG
Os donos da casa começaram melhor, com maior posse de bola, e abriram o placar aos oito minutos. Gilberto avançou pela direita e passou para Vargas chutar de fora da área; a bola desviou em Lyanco e foi parar no fundo do gol. Mesmo com o 1 a 0 no placar, o Athletico-PR se manteve superior em campo.
Com o embalo rubro-negro, Delfim fez boa defesa em chute de Esquível. Porém, com a bola em jogo estava difícil, o Galo empatou em cobrança de falta de Bernard pela esquerda.
Enquanto o goleiro alvinegro salvava o Atlético, Mikael também brilhou ao defender voleio de Bernard dentro da área. Se quando marcou, o Furacão pressionou, após sofrer o empate reduziu a intensidade e os mineiros passaram a controlar o jogo.
Lyanco é protagonista nos acréscimos e jogo fica empatado
Na etapa complementar, o jogo seguiu equilibrado e aberto, com ambos os times tendo seus momentos e os goleiros realizando boas defesas. Aos 18 minutos, Leozinho fez boa jogada pela direita, cruzou, Natanael se atrapalhou, Delfim fez milagre, mas Claudinho pegou o rebote e marcou 2 a 1. O lance, porém, foi anulado por falta do atacante.
Mostrando o equilíbrio da partida, no lance seguinte Cuello acertou o travessão de Mikael. O roteiro do duelo mudou aos 27 minutos, quando Pérez fez falta em Viveros, que sairia em um contra um com Delfim, e foi expulso. Quando o jogo caminhava para o empate, Lyanco tentou afastar o perigo na área, acertou o companheiro e a bola morreu no fundo do gol. No último minuto, o zagueiro empatou o confronto.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Após a expulsão de Tomás Pérez, o Furacão dominou a partida e, nos instantes finais, conquistou o gol da vitória com Viveros, mesmo que sem intenção.
Deu aula 🏅
Substituindo Everson com qualidade, Gabriel Delfim teve mais uma grande noite. Apesar do Furacão fazer uma boa partida e levar muito perigo, o goleiro salvou o Galo em diversas ocasiões.
Ficou abaixo 📉
Com menos de dez minutos em campo, o meio-campista Tomás Pérez complicou o jogo equilibrado. Ele entrou aos 67 minutos e foi expulso aos 73 por entrada em Viveros, o que condicionou o restante da partida.
✅ Ficha técnica
Athletico-PR 🆚 Atlético-MG
Campeonato Brasileiro - 29ª Rodada
📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de abril de 2026, às 20h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada, Paraná-PR
🥅 Gols: Vargas, 9'/1°T (1-0), Bernard, 27'/1°T (1-1),
🟨 Cartões amarelos: XXXX e XXXX (XXX); Cuello e Castaño (CAM)
🟥 Cartões vermelhos: Pérez (CAM)
Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Mycael; Carlos Terán (Rivaldo), Arthur Dias e Lucas Esquivel; Gilberto Moraes (Gilberto), Luiz Gustavo (Zapelli), Jadson e Mendoza; João Cruz (Leozinho), Kerwin Vargas e Kevin Viveros.
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Cissé (Castaño), Maycon (Pérez), Fred (Vitor Hugo); Bernard (Igor Gomes), Cuello e Reinier (Borbas).
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Alex dos Santos (SC)
📺 VAR: Vinícius Furlan (SP)
Tudo sobre
Atlético Mineiro
'Algumas coisas só acontecem comigo', diz Lyanco após empate do Atlético-MGHá 1 minuto
Santos
Neymar avalia empate do Santos com o Flamengo: 'Melhor equipe do país'Há 4 minutos
Futebol Nacional
Veja gol em Fluminense x Coritiba: Savarino abre o placarHá 26 minutos
Fora de Campo
Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate com o SantosHá 33 minutos
Palmeiras
Veja gols em Palmeiras x Bahia: Flaco López abre o placarHá 47 minutos
Futebol Nacional
Flamengo larga na frente, mas Neymar marca duas vezes e garante empate ao SantosHá 55 minutos
Mais LANCE!