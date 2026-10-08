'Algumas coisas só acontecem comigo', diz Lyanco após empate do Atlético-MG
O zagueiro fez o gol da vitória do Galo contra o Furacão
Grande protagonista do empate por 2 a 2 do Atlético-MG com o Athletico-PR nesta quinta-feira (8), o zagueiro Lyanco foi sincero na entrevista ao deixar o campo. O defensor desabafou dizendo que algumas situações só acontecem com ele.
– No primeiro gol, fui bloquear e a bola desviou. Se deixava chutar, deveria bloquear; se bloqueava, era para deixar chutar. Fiz o que tinha que ser feito. No segundo gol, ele vence no corpo do Vitão, eu chego chutando para fora. A bola vai no cantinho. Difícil explicar, parece que algumas coisas só acontecem comigo. Em nenhum momento tentei sair jogando ou driblar. Tentei chutar para fora, o simples. Parece que é o Lyanco, e então a bola bate e vai para o gol – disse o jogador em entrevista ao Premiere.
– Graças a Deus, o futebol é assim. A bola sobrou para mim e acertei o chute. Vamos para casa com um ponto. Independente de tudo, temos que analisar a partida que fizemos aqui dentro. O Atlético perdeu um jogo só aqui dentro. Viemos para vencer. Eles começaram na frente, conseguimos criar jogadas, chances de gol. Foi um jogo justo fora de casa, contra uma equipe que está muito bem no Brasileirão, muito boa taticamente e individualmente. Impusemos nosso estilo, temos que ir para casa pensando em aspectos positivos – complementou Lyanco após o empate do Atlético-MG.
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O zagueiro viveu uma grande oscilação de emoções nos acréscimos do jogo. Ao tentar afastar bola da área, ele acertou Viveros, que colocou o Furacão na frente. Porém, no último minuto, fez o gol de empate.
Athletico-PR x Atlético-MG
Em jogo muito movimentado na Arena da Baixada, o Athletico-PR empatou com o Atlético-MG por 2 a 2, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Furacão foram marcados por Viveros e Vargas, e os do Galo por Bernard e Lyanco.
Com o resultado, os paranaenses ficou na quarta posição, com 50 pontos somados, enquanto os mineiros ficaram no sétimo lugar, com 44. Na próxima rodada, o Furacão enfrenta a Chapecoense, na segunda-feira (12), às 19h30 (de Brasília), enquanto o Alvinegro recebe o Santos, no domingo (11), às 16h (de Brasília).
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