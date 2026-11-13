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Conmebol define arbitragem para final entre Atlético-MG e Boca Juniors; confira

Andrés Matonte, do Uruguai, será o responsável por comandar a decisão da Sul-Americana

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 18:07
Supervisionado porGabriel Rodrigues,
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Equipe do Atlético-MG perfilado para enfrentar o Montevideo City
Equipe do Atlético-MG perfilado para enfrentar o Montevideo City (Foto: Pedro Souza / Atlético)

A Conmebol definiu a equipe de arbitragem para a final da Copa Sul-Americana entre Atlético-MG e Boca Juniors. O uruguaio Andrés Matonte será o árbitro principal do confronto, marcado para o dia 21 de novembro, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

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Os também uruguaios Nicolás Tarán e Andrés Nievas serão os assistentes da decisão. Já Antonio García ficará responsável pelo VAR.

Escala de arbitragem para Atlético-MG e Boca Juniors, pela Sul-Americana (Foto: Divulgação)
Escala de arbitragem para Atlético-MG e Boca Juniors, pela Sul-Americana (Foto: Divulgação)

O árbitro esteve na Copa do Mundo de 2022, no Catar, e comandou a vitória da Croácia por 4 a 1 sobre o Canadá, pela fase de grupos. Em 2021, também apitou a final da Sul-Americana entre Bragantino e Athletico-PR.

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Nesta temporada, o uruguaio trabalhou em partidas da fase de grupos da Libertadores. Ao todo, acumula 48 jogos na principal competição de clubes da América do Sul.

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O Atlético-MG chega à decisão em busca de uma conquista inédita da Sul-Americana. Além de levantar o troféu, o título garantiria ao clube mineiro uma vaga direta na Libertadores de 2027.

Do outro lado, o Boca Juniors tenta ampliar sua história na competição. A equipe argentina já conquistou dois títulos do torneio e busca mais uma taça continental diante do Galo.

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