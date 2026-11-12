Ídolo do Atlético-MG, Ronaldinho Gaúcho poderia ter escrito uma história totalmente diferente em Minas Gerais. Isso segundo o ex-presidente do Cruzeiro Zezé Perrela, que afirmou em entrevista que o jogador foi oferecido ao clube celeste antes de fechar com o Alvinegro.

De acordo com o relato do ex-mandatário da Raposa, ele havia deixado a presidência da equipe para assumir o cargo de senador. Sendo assim, Gilvan Pinho Tavares assumiu o comando do Cabuloso. Nesse período, Perrella relata que recebeu ligação de Assis, irmão e representante de Ronaldinho

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– O Assis me ligou. O Atlético se acertou depois, mas naquela época tinha fama de atrasar. O Assis é muito dinheirista e falou: "O Atlético fez uma proposta de R$ 700 mil para o Ronaldinho, mas ele joga aí por R$ 500 mil". Eu liguei para o Gilvan e falei: "O Ronaldinho é a cara do Cruzeiro". O estilo de futebol dele era mais parecido com o do Cruzeiro, o Atlético teve até que mudar o jeito de jogar – disse Perrella em participação no podcast Prateleira de Cima.

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O ex-dirigente da Raposa ainda contou que, invés de fechar com o Bruxo, a equipe fez um investimento alto para contratar outro atleta renomado.

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– Ele foi gênio. Talvez, (o maior) depois de Pelé. Talvez maior do que o Romário, de quem eu gostava muito. O Gilvan não quis trazer, pagou R$ 800 mil para o Júlio Baptista – conta Perrella.

– Eu queria demais ele no meu time. O Ronaldo gostava da noite, mas não era cachaceiro. Ele curtia a noite, gostava do batuque, mas sempre foi um profissional que dava resultado em campo. Eu achava ele a cara do Cruzeiro – afirma o ex-dirigente.