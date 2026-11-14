Inteligência artificial projeta resultado de Mirassol e Atlético-MG

Mirassol e Atlético-MG entram em campo neste sábado (14), às 18h30 (de Brasília), no estádio Maião, em duelo antecipado válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A alteração no calendário ocorreu para liberar o calendário do clube mineiro visando à final da CONMEBOL Sul-Americana contra o Boca Juniors, marcada para o dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

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Projeção da IA:

Mirassol 2 x 1 Atlético-MG

A projeção para o confronto deste sábado no Maião aponta para uma vitória do Mirassol pelo placar de 2 a 1 (com cenário alternativo de empate em 1 a 1), impulsionada pela urgência máxima dos donos da casa — que jogam diante de sua torcida precisando pontuar para se afastar dos três pontos de distância para o Z-4 e ganham o reforço ofensivo do retorno de Edson Carioca — em contraste com o momento do Atlético-MG, que já está livre da degola e divide suas atenções com a grande final da CONMEBOL Sul-Americana contra o Boca Juniors na próxima semana. Além do natural ritmo de preservação física do Galo visando a decisão continental, o técnico Eduardo Domínguez lida com uma extensa lista de desfalques por suspensão, convocações e lesões (como Tomás Pérez, Angelo Preciado, Vitão, Alan Franco e Reinier), cenário que favorece a intensidade e o volume de jogo do Mirassol para conquistar os três pontos.

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Na tabela da Série A, as equipes vivem momentos distintos. Sem risco de rebaixamento, o Atlético-MG busca somar pontos para melhorar sua posição e seguir vivo na briga por uma vaga na CONMEBOL Libertadores — objetivo que também pode ser alcançado caso conquiste o título continental na próxima semana. Já o Mirassol ocupa a segunda metade da classificação e trata o confronto como decisivo na luta contra a degola, aparecendo apenas três pontos à frente do Corinthians, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Renan Lodi jogador do Atletico-MG comemora seu gol durante partida contra o Gremio no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Do Brasil 2026. (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Desfalques

No Mirassol, o atacante Bruno Santos segue como desfalque ao cumprir punição de quatro partidas após expulsão diante do Corinthians, na 33ª rodada. Por outro lado, a equipe ganha o reforço de Edson Carioca, que retorna após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

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Pelo lado do Galo, o técnico Eduardo Domínguez enfrenta uma extensa lista de baixas. O volante Tomás Pérez está suspenso pelo terceiro amarelo, enquanto Angelo Preciado (seleção do Equador), Vitão e Pascini (Seleção Brasileira sub-20) estão ausentes por convocações. Além disso, o departamento médico preocupa: Alan Franco e Alan Minda (cortados da seleção equatoriana), além de Victor Hugo, Thiago Borbas e Reinier (que desfalcaram o time contra o Grêmio por lesões musculares), são dúvidas e não têm presença garantida na viagem.