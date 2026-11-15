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Atlético-MG x Corinthians: informações sobre venda de ingressos

As vendas serão aberas nesta segunda-feira (16)

PorRedação Lance!Belo Horizonte (MG)
15/11/2026 20:31
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Torcida do Atlético Mineiro na Arena MRV, mar de bandeiras pretas e brancas agitadas.
Torcida do Atlético Mineiro na Arena MRV (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

O Atlético-MG inicia nesta segunda-feira (16) a venda de ingressos para a partida contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na Arena MRV na quarta-feira (25), às 20h, pela 36ª rodada da competição.

A partida marcará o 100º jogo do time profissional masculino do Galo em casa. A Arena MRV foi inaugurada em 27 de agosto de 2023, com vitória por 2 a 0 sobre o Santos.

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Os ingressos estão a partir de R$ 29,90 no Inter Norte para sócios GNV. Os planos elegíveis terão direito à compra de até quatro ingressos adicionais, com 50% de desconto. Para o público infantil, o GNV Kids tem 90% de desconto sobre o valor integral. Os ingressos serão comercializados pelo site galonaveia.com.

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Torcida do Atlético Mineiro na Arena MRV, vibrando com bandeiras pretas e brancas.
Torcida do Atlético Mineiro na Arena MRV <br>(Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Abertura das vendas dos ingressos para Atlético-MG x Corinthians

16/11 – segunda-feira

  • 10h: GNV Black e GNV Premium (resgates)
  • 10h: Forte e Vingador / GNV Arena
  • 10h: GNV Instituto Galo
  • 14h: GNV Alvinegro / Internacional
  • 17h: GNV Branco / Clubes
  • 18h: GNV da Massa / Cessionários Arena MRV

17/11 – terça-feira

  • 9h: Adicionais
  • 9h: Público Geral
  • 9h: Início das vendas do Inter Norte
  • 12h: Visitante

A venda online será encerrada no dia 25/11, às 20h15.

Preços dos Ingressos Atlético x Corinthians

Inter Norte — Portão 6

  • Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 29,90
  • Alvinegro: R$ 29,90
  • Branco: R$ 29,90
  • Da Massa: R$ 29,90
  • Clubes: R$ 29,90
  • Meia-entrada: R$ 46,67
  • Inteira: R$ 93,33
  • GNV Kids: R$ 9,33

Inter Leste — Portões 5 e 12

  • Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 39,00
  • Alvinegro: R$ 45,50
  • Branco: R$ 58,50
  • Da Massa: R$ 130,00
  • Clubes: R$ 65,00
  • Meia-entrada: R$ 65,00
  • Inteira: R$ 130,00
  • GNV Kids: R$ 13,00

Inter Oeste — Portão 14

  • Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 42,00
  • Alvinegro: R$ 49,00
  • Branco: R$ 63,00
  • Da Massa: R$ 140,00
  • Clubes: R$ 70,00
  • Meia-entrada: R$ 70,00
  • Inteira: R$ 140,00
  • GNV Kids: R$ 14,00

Inter Sul — Portões 11 e 15

  • Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 35,00
  • Alvinegro: R$ 40,83
  • Branco: R$ 52,50
  • Da Massa: R$ 116,67
  • Clubes: R$ 58,34
  • Meia-entrada: R$ 58,34
  • Inteira: R$ 116,67
  • GNV Kids: R$ 11,67

Brahma Sul — Portão 13

  • Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 60,00
  • Alvinegro: R$ 70,00
  • Branco: R$ 90,00
  • Da Massa: R$ 200,00
  • Clubes: R$ 100,00
  • Meia-entrada: R$ 100,00
  • Inteira: R$ 200,00
  • GNV Kids: R$ 20,00

Brahma Norte — Portão 4

  • Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 60,00
  • Alvinegro: R$ 70,00
  • Branco: R$ 90,00
  • Da Massa: R$ 200,00
  • Clubes: R$ 100,00
  • Meia-entrada: R$ 100,00
  • Inteira: R$ 200,00
  • GNV Kids: R$ 20,00

Brahma Leste — Portões 7, 8 e 10

  • Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 77,00
  • Alvinegro: R$ 89,83
  • Branco: R$ 115,50
  • Da Massa: R$ 256,67
  • Clubes: R$ 128,34
  • Meia-entrada: R$ 128,34
  • Inteira: R$ 256,67
  • GNV Kids: R$ 25,67

Brahma Leste Premium — Portão 8

  • Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 96,00
  • Alvinegro: R$ 112,00
  • Branco: R$ 144,00
  • Da Massa: R$ 320,00
  • Clubes: R$ 160,00
  • Meia-entrada: R$ 160,00
  • Inteira: R$ 320,00
  • GNV Kids: R$ 32,00

Brahma Oeste — Portões 2, 3 e 16

  • Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 96,00
  • Alvinegro: R$ 112,00
  • Branco: R$ 144,00
  • Da Massa: R$ 320,00
  • Clubes: R$ 160,00
  • Meia-entrada: R$ 160,00
  • Inteira: R$ 320,00
  • GNV Kids: R$ 32,00

LOUNGES
Lounge Oeste / GNV Premium — Portões 1 e E1: R$ 600,00
Lounge Leste — Portões 1 e E1: R$ 500,00
Lounge Brahma Leste — Portão 8: R$ 450,00
Galozone: R$ 600,00

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TORCIDA VISITANTE
Início: 17/11, às 12h pelo ingressos.galonaveia.com.br.
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: R$ 100,00 / Meia: R$ 50,00
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV

Benefícios especiais

GNV Instituto Galo: ingresso a R$ 13,00, exclusivamente no Inter Norte, com limite de um por associado. A compra vai de 16/11, às 10h, até 17/11, às 9h.

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GNV Kids: desconto de 90% sobre o valor integral, conforme as regras do programa e a disponibilidade em cada setor.

Ingressos adicionais: o benefício não vale para o GNV Instituto Galo nem para modalidades sem direito a adicionais.

Resgate dos ingressos

Cadeiras cativas, camarotes, GNV Premium e GNV Black podem resgatar a partir das 10h do dia 16/11. O GNV Premium pode resgatar até as 20h15 de 25/11 (15 minutos do primeiro tempo). O GNV Black tem prazo garantido até as 20h de 24/11, e depois disso o resgate fica sujeito à disponibilidade do setor.

O acesso para maiores de 12 anos será exclusivamente por reconhecimento facial, e a conta no GaloID é obrigatória para entrar, inclusive para crianças. Menores de 12 anos têm a biometria facial opcional, mas precisam de ingresso: pela gratuidade infantil, mediante disponibilidade, ou pela compra. Crianças nessa faixa acessam com e-ticket/BarCode.

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A abertura da esplanada, das catracas e do estacionamento será às 17h.

Venda presencial e gratuidade infantil

24/11 (terça-feira), das 11h às 18h, na Arena MRV. A venda presencial depende da disponibilidade de ingressos. A gratuidade é exclusiva para menores de 12 anos e deve ser solicitada pelo responsável legal, que também precisa ter ingresso válido para o setor.

Como chegar à Arena MRV?

Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.

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