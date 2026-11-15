Atlético-MG x Corinthians: informações sobre venda de ingressos
As vendas serão aberas nesta segunda-feira (16)
O Atlético-MG inicia nesta segunda-feira (16) a venda de ingressos para a partida contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na Arena MRV na quarta-feira (25), às 20h, pela 36ª rodada da competição.
A partida marcará o 100º jogo do time profissional masculino do Galo em casa. A Arena MRV foi inaugurada em 27 de agosto de 2023, com vitória por 2 a 0 sobre o Santos.
Os ingressos estão a partir de R$ 29,90 no Inter Norte para sócios GNV. Os planos elegíveis terão direito à compra de até quatro ingressos adicionais, com 50% de desconto. Para o público infantil, o GNV Kids tem 90% de desconto sobre o valor integral. Os ingressos serão comercializados pelo site galonaveia.com.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Abertura das vendas dos ingressos para Atlético-MG x Corinthians
16/11 – segunda-feira
- 10h: GNV Black e GNV Premium (resgates)
- 10h: Forte e Vingador / GNV Arena
- 10h: GNV Instituto Galo
- 14h: GNV Alvinegro / Internacional
- 17h: GNV Branco / Clubes
- 18h: GNV da Massa / Cessionários Arena MRV
17/11 – terça-feira
- 9h: Adicionais
- 9h: Público Geral
- 9h: Início das vendas do Inter Norte
- 12h: Visitante
A venda online será encerrada no dia 25/11, às 20h15.
Preços dos Ingressos Atlético x Corinthians
Inter Norte — Portão 6
- Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 29,90
- Alvinegro: R$ 29,90
- Branco: R$ 29,90
- Da Massa: R$ 29,90
- Clubes: R$ 29,90
- Meia-entrada: R$ 46,67
- Inteira: R$ 93,33
- GNV Kids: R$ 9,33
Inter Leste — Portões 5 e 12
- Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 39,00
- Alvinegro: R$ 45,50
- Branco: R$ 58,50
- Da Massa: R$ 130,00
- Clubes: R$ 65,00
- Meia-entrada: R$ 65,00
- Inteira: R$ 130,00
- GNV Kids: R$ 13,00
Inter Oeste — Portão 14
- Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 42,00
- Alvinegro: R$ 49,00
- Branco: R$ 63,00
- Da Massa: R$ 140,00
- Clubes: R$ 70,00
- Meia-entrada: R$ 70,00
- Inteira: R$ 140,00
- GNV Kids: R$ 14,00
Inter Sul — Portões 11 e 15
- Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 35,00
- Alvinegro: R$ 40,83
- Branco: R$ 52,50
- Da Massa: R$ 116,67
- Clubes: R$ 58,34
- Meia-entrada: R$ 58,34
- Inteira: R$ 116,67
- GNV Kids: R$ 11,67
Brahma Sul — Portão 13
- Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 60,00
- Alvinegro: R$ 70,00
- Branco: R$ 90,00
- Da Massa: R$ 200,00
- Clubes: R$ 100,00
- Meia-entrada: R$ 100,00
- Inteira: R$ 200,00
- GNV Kids: R$ 20,00
Brahma Norte — Portão 4
- Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 60,00
- Alvinegro: R$ 70,00
- Branco: R$ 90,00
- Da Massa: R$ 200,00
- Clubes: R$ 100,00
- Meia-entrada: R$ 100,00
- Inteira: R$ 200,00
- GNV Kids: R$ 20,00
Brahma Leste — Portões 7, 8 e 10
- Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 77,00
- Alvinegro: R$ 89,83
- Branco: R$ 115,50
- Da Massa: R$ 256,67
- Clubes: R$ 128,34
- Meia-entrada: R$ 128,34
- Inteira: R$ 256,67
- GNV Kids: R$ 25,67
Brahma Leste Premium — Portão 8
- Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 96,00
- Alvinegro: R$ 112,00
- Branco: R$ 144,00
- Da Massa: R$ 320,00
- Clubes: R$ 160,00
- Meia-entrada: R$ 160,00
- Inteira: R$ 320,00
- GNV Kids: R$ 32,00
Brahma Oeste — Portões 2, 3 e 16
- Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 96,00
- Alvinegro: R$ 112,00
- Branco: R$ 144,00
- Da Massa: R$ 320,00
- Clubes: R$ 160,00
- Meia-entrada: R$ 160,00
- Inteira: R$ 320,00
- GNV Kids: R$ 32,00
LOUNGES
Lounge Oeste / GNV Premium — Portões 1 e E1: R$ 600,00
Lounge Leste — Portões 1 e E1: R$ 500,00
Lounge Brahma Leste — Portão 8: R$ 450,00
Galozone: R$ 600,00
TORCIDA VISITANTE
Início: 17/11, às 12h pelo ingressos.galonaveia.com.br.
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: R$ 100,00 / Meia: R$ 50,00
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV
Benefícios especiais
GNV Instituto Galo: ingresso a R$ 13,00, exclusivamente no Inter Norte, com limite de um por associado. A compra vai de 16/11, às 10h, até 17/11, às 9h.
GNV Kids: desconto de 90% sobre o valor integral, conforme as regras do programa e a disponibilidade em cada setor.
Ingressos adicionais: o benefício não vale para o GNV Instituto Galo nem para modalidades sem direito a adicionais.
Resgate dos ingressos
Cadeiras cativas, camarotes, GNV Premium e GNV Black podem resgatar a partir das 10h do dia 16/11. O GNV Premium pode resgatar até as 20h15 de 25/11 (15 minutos do primeiro tempo). O GNV Black tem prazo garantido até as 20h de 24/11, e depois disso o resgate fica sujeito à disponibilidade do setor.
O acesso para maiores de 12 anos será exclusivamente por reconhecimento facial, e a conta no GaloID é obrigatória para entrar, inclusive para crianças. Menores de 12 anos têm a biometria facial opcional, mas precisam de ingresso: pela gratuidade infantil, mediante disponibilidade, ou pela compra. Crianças nessa faixa acessam com e-ticket/BarCode.
A abertura da esplanada, das catracas e do estacionamento será às 17h.
Venda presencial e gratuidade infantil
24/11 (terça-feira), das 11h às 18h, na Arena MRV. A venda presencial depende da disponibilidade de ingressos. A gratuidade é exclusiva para menores de 12 anos e deve ser solicitada pelo responsável legal, que também precisa ter ingresso válido para o setor.
Como chegar à Arena MRV?
Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.
Tudo sobre