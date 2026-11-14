Um dos destaques do Atlético-MG nesta temporada, o zagueiro Vitão já atrai olhares de clubes europeus. De acordo com o site "TeamTalk", da Inglaterra, os gigantes Barcelona e Real Madrid, além do inglês Brighton, têm acompanhado os passos do jogador de 18 anos e podem disputar a contratação do jovem já na próxima janela de transferências. Clubes da França e da Itália também o teriam colocado no radar.

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De acordo com a reportagem, o Brighton está disposto a entrar forte na briga por Vitão e já acompanha o jogador há algum tempo. O clube inglês, conhecido por desenvolver jovens jogadores, estaria preparando uma oferta para ser enviada ao Atlético-MG. O zagueiro do Galo estaria avaliado em 12 milhões de libras (cerca de R$ 89,8 milhões, na cotação atual).

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O Atlético-MG, no entanto, não pretende negociar Vitão nesta janela, entre o fim de 2026 e o começo de 2027. O clube acredita que o jogador pode se desenvolver ainda mais e, além de dar retorno em campo, pode render valores mais altos. A intenção da diretoria seria manter o zagueiro ao menos até o meio de 2027. Vitão tem contrato até dezembro de 2028, após renovar seu vínculo em janeiro deste ano, o que dá ao clube uma margem maior para negociar. Além disso, o Galo se protege do interesse dos europeus com uma multa rescisória considerada alta: R$ 140 milhões.

Cria do Galo, Vitão estreou pelo time principal nesta temporada. Ele já soma 18 jogos pelo clube, com gol marcado. O zagueiro assumiu a titularidade da equipe de Eduardo Domínguez após a pausa para a Copa do Mundo e virou um dos destaques do time. Além disso, também já foi convocado para defender a Seleção Brasileira sub-20.

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