No último jogo antes de disputar a final da Sul-Americana contra o Boca Juniors, o Atlético-MG empatou em 0 a 0 com o Mirassol pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o lateral Natanael criticou a atuação do árbitro Sávio Pereira Sampaio.

– A gente estava cobrando mais critério dele. No primeiro tempo deu umas faltinhas para o Mirassol e para a gente não. Cobramos critérios. Não tem problema deixar seguir o jogo, desde que seja para os dois lados – pontuou o jogador em entrevista à Prime Video.

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Projetando a final da Sul-Americana da próxima semana, Natanael pregou confiança no Atlético-MG para o duelo decisivo.

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– O jogo de hoje mostrou nossa cara novamente. Nos últimos jogos deixamos a desejar, competimos muito hoje. Jogar aqui é difícil. Estamos confiantes para a final, temos certeza que vamos fazer um grande jogo e, se Deus quiser levar o título – disse.

Mirassol x Atlético-MG

Mirassol e Atlético-MG empataram em 0 a 0 noite desta sábado (14), em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Galo fica na sétima posição com 51 pontos, três a menos que o Athletico-PR, que está na quinta posição, primeira que dá vaga para a Libertadores.

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Enquanto isso, o Mirassol está na 14º colocação, com 41 pontos, quatro a mais que o Corinthians, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Mirassol e Atlético-MG fizeram uma etapa inicial movimentada, com oportunidades para os dois lados. Everson apareceu bem em finalização de Reinaldo, enquanto Fred e Bernard tentaram responder pelo Galo, mas sem sucesso. As equipes também tiveram dificuldades para transformar as chegadas em chances claras, e o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

Mirassol x Atlético MG: jogadores em campo, árbitro de uniforme rosa durante a partida (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Mirassol começou pressionando e levou perigo em finalizações de Carlos Eduardo e Alesson. O Atlético respondeu com tentativas de Cuello, Alexsander e Dudu, mas encontrou dificuldades para superar a defesa adversária. As duas equipes promoveram alterações ao longo da etapa, em busca de mais ofensividade, mas o jogo seguiu equilibrado e sem grandes oportunidades de gol.