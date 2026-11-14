Na última partida do Atlético-MG antes da final da Sul-Americana, o técnico Eduardo Domínguez escalou titulares contra o Mirassol e saiu de campo com um empate em 0 a 0. Após a partida, o comandante explicou que a ideia era dar minutagem para os atletas, que só voltam a jogar no sábado.

– Era importante para nós virmos competir com os melhores que eu considerava para jogar hoje. Sabíamos que Fred tinha que ganhar minutagem, Cassierra e Ruan também. É importante chegarem sendo competitivos. Hoje fomos competitivos, tivemos as chances para ganhar. Muitas situações, finalizamos, mas não conseguimos. Hoje foi uma boa partida porque as sensações são diferentes, jogamos bem, merecíamos ganhar. Agora é focar nossas energias na final – explicou.

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Eduardo Domínguez também projetou a recuperação dos jogadores lesionados. O comandante destacou a confiança no departamento médico do Galo.

Domínguez contra o Mirassol (Foto: Pedro Souza / Atlético)

– Veremos no dia a dia. Principalmente sobre Maycon e Borbas e Vitinho. Tem possibilidades, têm trabalhado bem. A fisioterapia do clube é uma das melhores do país. Os fisiologistas e os médicos também. Os atletas estão se recuperando bem. Não vão chegar como queríamos, mas acho que podemos ter a possiblidade de contar com alguns atletas que estão se recuperando – disse Eduardo Domínguez.

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Mirassol x Atlético-MG

Mirassol e Atlético-MG empataram em 0 a 0 noite desta sábado (14), em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Galo fica na sétima posição com 51 pontos, três a menos que o Athletico-PR, que está na quinta posição, primeira que dá vaga para a Libertadores.

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Enquanto isso, o Mirassol está na 14º colocação, com 41 pontos, quatro a mais que o Corinthians, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Mirassol e Atlético-MG fizeram uma etapa inicial movimentada, com oportunidades para os dois lados. Everson apareceu bem em finalização de Reinaldo, enquanto Fred e Bernard tentaram responder pelo Galo, mas sem sucesso. As equipes também tiveram dificuldades para transformar as chegadas em chances claras, e o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

Mirassol x Atlético MG: jogadores em campo, árbitro de uniforme rosa durante a partida (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Mirassol começou pressionando e levou perigo em finalizações de Carlos Eduardo e Alesson. O Atlético respondeu com tentativas de Cuello, Alexsander e Dudu, mas encontrou dificuldades para superar a defesa adversária. As duas equipes promoveram alterações ao longo da etapa, em busca de mais ofensividade, mas o jogo seguiu equilibrado e sem grandes oportunidades de gol.