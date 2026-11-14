Domínguez exalta feito do Atlético-MG: 'Só Palmeiras e Flamengo fazem isso'

Questionado sobre a possibilidade de o Boca Juniors estar vivendo um momento mais confiante que o Atlético-MG para a final da Sul-Americana, o técnico Eduardo Domínguez destacou que o Galo atingiu um feito que só 'Palmeiras e Flamengo fazem'.

Ao avaliar as diferenças do futebol argentino e brasileiro, o comandante alvinegro destacou que não é fácil estar em finais em tantas temporadas em sequência.

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– Não sei. Você pensa isso pelo resultado? (Boca estar em um momento mais confiante). Só pelo resultado? A competição na Argentina é muito diferente daqui. Menos partidas, menos viagens. Aqui no Brasil já falei sobre isso. Disse para os jogadores hoje, algo bom estamos fazendo. É uma final importante para o grupo, para os jogadores. Não é uma revanche, é outra oportunidade de escrever o nome na história do clube – disse Eduardo Domínguez, técnico do Atlético-MG.

– É uma final, é diferente de tudo. Por mais que vençam o Campeonato Argentino, estejam na final da Copa da Argentina. Lá é um jogo só, aqui tivemos uma sequência de oito semanas. Viajamos quase mais de 20 mil km. Temos 66 jogos no ano. Eles têm 50, 53, uma diferença grande. Temos uma semana para nos preparar. Vamos estar fortes porque é uma final. O time tem jogada finais todos os anos, tem que respeitar isso. Não é fácil. Só Palmeiras e Flamengo fazem isso. Os outros não estão fazendo o que faz o Atlético. Se há que respeitar, tem que desfrutar. Para vencer, temos que ser fortes como grupo, não importante como chega cada um. Mas sei que vamos chegar fortes – afirmou.

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Mirassol x Atlético-MG

Mirassol e Atlético-MG empataram em 0 a 0 noite desta sábado (14), em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Galo fica na sétima posição com 51 pontos, três a menos que o Athletico-PR, que está na quinta posição, primeira que dá vaga para a Libertadores.

Enquanto isso, o Mirassol está na 14º colocação, com 41 pontos, quatro a mais que o Corinthians, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Mirassol e Atlético-MG fizeram uma etapa inicial movimentada, com oportunidades para os dois lados. Everson apareceu bem em finalização de Reinaldo, enquanto Fred e Bernard tentaram responder pelo Galo, mas sem sucesso. As equipes também tiveram dificuldades para transformar as chegadas em chances claras, e o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

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Mirassol x Atlético MG: jogadores em campo, árbitro de uniforme rosa durante a partida (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Mirassol começou pressionando e levou perigo em finalizações de Carlos Eduardo e Alesson. O Atlético respondeu com tentativas de Cuello, Alexsander e Dudu, mas encontrou dificuldades para superar a defesa adversária. As duas equipes promoveram alterações ao longo da etapa, em busca de mais ofensividade, mas o jogo seguiu equilibrado e sem grandes oportunidades de gol.