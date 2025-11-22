Lanús e Atlético-MG disputam neste sábado (22), a partir das 17h (de Brasília), a final da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Além do troféu continental, o vencedor do duelo garante uma vaga na Libertadores e na final da Recopa do próximo ano. Acompanhe o pré-jogo do Lance!

Lanús deve repetir escalação da semifinal

O Lanús chega à final com o Atlético-MG em momento estável, com desempenho consistente tanto no Campeonato Argentino quanto no cenário continental. A equipe comandada por Mauricio Pellegrino busca repetir o padrão apresentado ao longo do ano nas duas frentes, principalmente no Clausura. A equipe ocupa a oitava colocação da tabela anual do Campeonato Argentino, com 50 pontos.

Para enfrentar os brasileiros, Pellegrino deve repetir a formação utilizada no jogo de volta da semifinal da Sul-Americana. Sem desfalques, o Lanús tende a ir a campo com Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera e Rodrigo Castillo. O esquema adotado naquele confronto foi o 4-2-3-1.

Sampaoli tem dúvidas para escalar o Atlético-MG diante do Lanús

O técnico Jorge Sampaoli comandou na sexta-feira (21) o último treino do Atlético-MG antes da final com a Lanús. O treinador tem dúvidas para escalar a equipe. A principal delas é o equatoriano Alan Franco, que se machucou a serviço da seleção no início da semana. Ele será reavaliado, e se não puder atuar a tendência é de que Fausto Vera comece a partida. O treinador também precisa definir se Ruan ou Saravia formará o trio defensivo ao lado de Junior Alonso e Vitor Hugo.