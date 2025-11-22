Lanús x Atlético-MG: jornalista destrincha time argentino e faz análise sobre Hulk

O Atlético-MG entra em campo neste sábado (22) em busca do título da Sul-Americana, contra o Lanús, em Assunção, no Paraguai. O jornalista Mauro Beting, que vai atuar na cobertura do jogo pelo SBT, fez uma análise sobre a equipe argentina. Em entrevista ao Lance!, o comentarista também falou sobre a idolatria de Hulk no clube mineiro.

continua após a publicidade

- Ninguém é finalista de uma competição tão complicada como a Sul-Americana, por acaso. Ainda mais um time que tem história no próprio torneio. Não é qualquer equipe. Mas é um time que tem dificuldade de trabalhar a bola, tem pouca qualidade técnica no ataque. Mas na base do ritmo, da vontade, consegue se superar, e deve fazer uma final muito equilibrada. É um time bom, mas não é melhor que o Galo - disse Mauro, que respondeu sobre a posição de Hulk no hall de ídolos do Atlético.

➡️ Lanús x Atlético-MG: vidente aponta campeão da Sul-Americana

- O melhor Galo que eu vi foi São Victor; Nelinho, Rever, Luizinho, Arana; Gilberto Silva, Toninho Cerezo, Ronaldinho Gaúcho, Hulk, Reinaldo e Eder Aleixo. Adoraria que entrassem no segundo tempo Dadá Maravilha e Diego Tardelli. Pela qualidade técnica absurda e pelo momento que estava o Atlético-MG, acho que ele (Hulk) não consegue superar o Reinaldo. É um jogador fantástico, ainda mais pelo final de carreira que chega, mas não teria essa pretensão de dizer que é o maior ídolo - completou.

continua após a publicidade

Mauro Beting também citou a cobertura in loco do SBT no Defensores del Chaco e não ficou em cima do muro sobre a torcida.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- A gente vai fazer uma cobertura muito legal in loco. Até domingo a gente vai estar vestindo a camisa do Galo, do futebol brasileiro e do jornalismo com entretenimento. Eu gosto de ser o "Muro Beting", ficar em cima do muro para ver os dois lados da questão, mas nesse caso, é o lado brasileiro, é o lado atleticano que vai vencer - finalizou Mauro Beting.

Prováveis escalações de Altético-MG e Lanús

Lanús (Técnico: Maurício Pellegrino)

Nahuel Losada; Gonzalo Perez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina e Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

continua após a publicidade

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Ruan (Saravia) Vitor Hugo e Junior Alonso; Alexsander (Fausto Vera), Guilherme Arana e Bernard (Igor Gomes); Rony (Gustavo Scarpa), Dudu e Hulk.