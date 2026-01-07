Rafael Sóbis critica postura do Atlético-MG com Hulk: 'Bem complicado'

O futuro de Hulk no Atlético-MG segue incerto. Sem um acerto pela renovação de contrato, que se encerra ao fim da temporada de 2026, o atacante pode estar perto de um adeus no clube mineiro. Diante dessa indefinição sobre o futuro do atacante, o ex-jogador e comentarista, Rafael Sóbis, criticou a postura do Galo.

Enquanto analisava a proposta de renovação do Atlético-MG pelo camisa 7, o ex-atacante pediu para a equipe mineira tratar melhor um dos maiores ídolos de sua história. Segundo ele, a postura adotada pela diretoria do Galo é uma falta de respeito com a trajetória vitoriosa de Hulk pela equipe. Confira abaixo.

- Como um clube deve tratar um ídolo? Difícil, né? Bem complicado. Eu quero falar um pouquinho sobre o que está acontecendo entre Atlético-MG e Hulk. No futebol de hoje é tão difícil achar um jogador que venha, vista a camisa, seja campeão e marque a história. O Hulk, para muitos atleticanos, está entre os 11 melhores da história do clube. E aí chega no fim de um contrato, de uma renovação e o Atlético-MG faz isso com um ídolo. Se eu fosse o Hulk, eu ia ficar maluco. Caraca, tratem melhor os seus ídolos! Como você oferece num contrato de renovação, estátua e documentário? Depois dá impressão de que foi comprado, que foi imposto, que aquela estátua e aquele documentário, só estão lá porque estava previsto em contrato. A minha opinião é, tratem melhor os seus ídolos. O cara marcou história, é gigante e tratam ele assim. Para mim, é uma falta de respeito gigante. Ao mesmo tempo, eu entendo que é um clube desesperado. Não sabe o que fazer com seu ídolo e do outro lado, o ídolo machucado. Depois de construir tanto, ser tratado dessa maneira. Nessa eu estou com o Hulk. Dica, clubes tratem melhor os jogadores que marcam história - comentou Rafael Sóbis.

Hulk de saída do Atlético-MG?

Em meio às especulações sobre uma possível saída do Atlético-MG, o atacante esclareceu o atual cenário das negociações com o clube mineiro. Por meio de uma publicação nas redes sociais, Hulk aumentou as incertezas e foi sincero sobre o interesse de outros clubes.

Além disso, o ídolo da torcida alvinegra, o jogador negou qualquer pedido de rescisão e afirmou que não está forçando uma saída do clube, reforçando que pretende cumprir o vínculo atual, válido até o fim desta temporada. O camisa 7 destacou o respeito que tem pelo clube e lembrou que ainda possui contrato em vigor. Segundo ele, não há qualquer movimento para deixar o Galo antes do término do acordo.

