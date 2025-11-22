menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Atlético-MG ou Lanús? IA crava campeão da Sul-Americana

Galo busca título inédito para coroar temporada de reconstrução

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/11/2025
07:10
Gustavo Scarpa e Guilherme Arana voltam após suspensão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraGustavo Scarpa e Guilherme Arana, jogadores do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Pela grande final da Copa Sul-Americana, Atlético-MG e Lanús se enfrentam neste sábado (22), às 17h, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção - Paraguai. A decisão é em jogo único. Em caso de empate, o campeão será conhecido nas penalidades máximas.

continua após a publicidade

Em consulta a IA Chat GPT, o Lance! parece ter recebido uma previsão de quem será o campeão. Confira;

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

IA crava campeão da Sul-Americana

Pela fase que as equipes vêm mostrando e pelo estilo de jogo recente dos dois times, minha opinião é que o Atlético-MG chega como favorito e tem boas chances de ser o campeão da Sul-Americana.

O Galo costuma crescer em decisões, tem elenco tecnicamente superior e jogadores decisivos — fatores que pesam muito em jogo único. O Lanús é competitivo, organiza bem as linhas e costuma ser perigoso em transições, mas, no cenário atual, vejo o Atlético-MG um passo à frente.

continua após a publicidade

Meu palpite: Atlético-MG campeão, provavelmente em um jogo muito equilibrado.

Alexander Barboza disputa bola com Hulk na final da Libertadores entre Botafogo e Atlético-MG
Atlético-MG busca superar derrota amarga em final continental, contra o Boatfogo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

O peso do título para o Atlético-MG

O título da Sul-Americana é o grande objetivo do Atlético-MG na temporada. O clube enxerga a conquista como a chance de "salvar" um ano marcado por dificuldades e, ao mesmo tempo, iniciar 2026 com um impulso importante: a vaga direta na Libertadores.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias