Atlético Mineiro pode garantir premiação pesada com título da Sul-Americana; veja valores

O Atlético Mineiro entra em campo neste sábado (22) em busca de um título inédito da Sul-Americana. Diante do Lanús, o Galo tenta encerrar a temporada com um troféu e, além da conquista, também pode faturar um alto valor em premiação. A Conmebol fez um reajuste na quantia paga o campeão do torneio continental, que será de US$ 6,5 milhões, pouco mais de R$ 35 milhões na cotação atualizada, apenas pelo título.

Entretanto, o Atlético-MG já acumulou um valor de premiação ao longo do torneio, o que aumenta a cifra total da bonificação caso o Galo garanta o título na decisão, que será jogada em Assunção, Paraguai. A Conmebol paga um prêmio fixo em todas as fases da Sul-Americana, além de um bônus variável na fase de grupos a cada vitória conquistada. Vale ressaltar que os valores em real são aproximados, já que a cotação varia de acordo com o período da fase disputada.

O Atlético iniciou a disputa da competição nos grupos e se classificou em segundo lugar do Grupo H, atrás do Cienciano, do Peru. O Galo somou nove pontos e teve duas vitórias em seis jogos. Portanto, garantiu US$ 900 mil (R$ 4,85 milhões) de valor fixo, além de US$ 230 mil (R$ 1,2 milhão) pelos dois triunfos conquistados. Com a segunda vaga na chave, o time mineiro passou para os playoffs e jogou uma fase a mais de mata-mata.

Nessa disputa, o Galo eliminou o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, que veio do terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores. Por disputar a fase, a equipe faturou mais US$ 500 mil (R$ 2,9 milhões) e passou para as oitavas. Na etapa, venceu o Godoy Cruz, da Argentina, e somou mais US$ 600 mil (R$ 3,23 milhões), enquanto as quartas de final renderam mais US$ 700 mil (R$ 3,77 milhões), diante do Bolívar, da Bolívia.

Nas semifinais, o adversário do Galo foi o Independiente Del Valle, do Equador. A disputa entre os quatro melhores pagou ao Atlético mais US$ 800 mil (R$ 4,31 milhões). Agora, com a disputa da decisão, a equipe comandada por Jorge Sampaoli garantiu uma premiação mínima, que é de US$ 2 milhões (R$ 10,79 milhões), referente ao vice-campeonato.

Ou seja, no total, o Atlético-MG tem uma premiação base garantida de US$ 5,73 milhões (R$ 30,9 milhões) caso perca a final contra o Lanús neste sábado (22). Caso seja o campeão da Sul-Americana, o Galo ficará com US$ 10,23 milhões (R$ 55,19 milhões). O valor na moeda brasileira, é aproximado, vale ressaltar, já que a cotação do dólar variou ao longo da temporada.

Veja premiação da Sul-Americana a cada fase

1ª fase preliminar: US$ 225 mil para quem mandou o jogo em casa e US$ 250 milpara os times visitantes*

US$ 225 mil para quem mandou o jogo em casa e US$ 250 milpara os times visitantes* Fase de grupos: US$ 900 mil fixos + US$ 115 mil por vitória

US$ 900 mil fixos + US$ 115 mil por vitória Playoffs: US$ 500 mil

US$ 500 mil Oitavas de final: US$ 600 mil

US$ 600 mil Quartas de final: US$ 700 mil

US$ 700 mil Semifinal: US$ 800 mil

US$ 800 mil Vice-campeão: US$ 2 milhões

US$ 2 milhões Campeão: US$ 6,5 milhões

*O Atlético-MG não disputou esse valor e não recebe esse valor no acumulativo ao longo da Sul-Americana